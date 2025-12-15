Live voetbal

Derksen gaat niet mee in hosanna rondom Grim: ‘Keepers zijn geen goede trainers’

Johan Derksen
Foto: © Talpa
3 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
15 december 2025, 15:14   Bijgewerkt: 17:14

Johan Derksen is totaal niet positief over Fred Grim als interim-trainer van Ajax, zo stelt hij in de podcast Groeten uit Grolloo. De analist is van mening dat doelmannen geen goede trainers kunnen zijn.

Grim staat sinds begin november aan het roer bij Ajax, nadat hij het overnam van de ontslagen John Heitinga. De eerste drie duels onder zijn leiding gingen allemaal verloren, maar inmiddels heeft Ajax vier wedstrijden op rij gewonnen. Zondag werd Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 verslagen.

Artikel gaat verder onder video

Er klinkt momenteel veel lof voor Grim, die Ajax uit de crisis heeft getrokken. Daar gaat Derksen echter niet in mee. “Grim kan nooit een goede trainer zijn, want keepers spreken alleen maar wartaal over voetbal”, begint De Snor. “Ze moeten ballen vangen en zich voor de rest nergens mee bemoeien.” Als Derksen vervolgens voorgelegd krijgt dat keepers tegenwoordig moeten meevoetballen, stelt hij dat maar weinigen dit goed kunnen.

Toch ziet Derksen dat Grim één ding goed heeft gedaan sinds zijn aanstelling als interim-trainer. “Die miskopen niet opstellen en gewoon jongens uit de jeugd pakken. Dat was altijd de kracht van Ajax. Gisteren is dat weer bewezen, want ze hebben van Feyenoord gewonnen. Spannende wedstrijd en dit hadden Ajax, de aanhang en Grim echt nodig.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Rayane Bounida viert een doelpunt van Ajax

Rayane Bounida belooft Ajax-supporter: 'Ik kom nooit meer te laat'

  • Gisteren, 22:15
  • Gisteren, 22:15
Spandoek bij FC Groningen over de F-Side van Ajax

FC Groningen-fans tonen spandoek over sluiting F-Side van Ajax

  • Gisteren, 21:58
  • Gisteren, 21:58
Feyenoord-speler Quinten Timber

Timber tegen Avsaroglu: 'Die mindset is misschien de reden dat jij daar staat en ik hier'

  • Gisteren, 21:32
  • Gisteren, 21:32
7 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
2.890 Reacties
917 Dagen lid
15.847 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Fred grim doet het in iedere geval beter als heitinga hij geeft de jeugd meer de kans nu nog een betere trainer op jong ajax zetten voor door stroom jeugd Willem Weijs is niet de juiste trainer voor jong ajax hij gaat het nog slechter doen als Peereboom

infielder
261 Reacties
990 Dagen lid
1.295 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Altijd dat Derksen met twee gestrekte benen er tegeningaat. Dat werkt het beste voor die views en de likes. Keepers zijn geen goede trainers? Fred Grim is misschien wel een uitzondering? Lopetegui heeft ook gewoon als oud keeper de EL gewonnen met Sevilla. Dat is een NL trainer niet gelukt. Ja toen het nog UEFA cup heette.

Neesje
1.665 Reacties
1.175 Dagen lid
8.794 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Triest figuur die Derksen .

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
2.890 Reacties
917 Dagen lid
15.847 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Fred grim doet het in iedere geval beter als heitinga hij geeft de jeugd meer de kans nu nog een betere trainer op jong ajax zetten voor door stroom jeugd Willem Weijs is niet de juiste trainer voor jong ajax hij gaat het nog slechter doen als Peereboom

infielder
261 Reacties
990 Dagen lid
1.295 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Altijd dat Derksen met twee gestrekte benen er tegeningaat. Dat werkt het beste voor die views en de likes. Keepers zijn geen goede trainers? Fred Grim is misschien wel een uitzondering? Lopetegui heeft ook gewoon als oud keeper de EL gewonnen met Sevilla. Dat is een NL trainer niet gelukt. Ja toen het nog UEFA cup heette.

Neesje
1.665 Reacties
1.175 Dagen lid
8.794 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Triest figuur die Derksen .

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Feyenoord

Ajax
2 - 0
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel