Johan Derksen is totaal niet positief over Fred Grim als interim-trainer van Ajax, zo stelt hij in de podcast Groeten uit Grolloo. De analist is van mening dat doelmannen geen goede trainers kunnen zijn.
Grim staat sinds begin november aan het roer bij Ajax, nadat hij het overnam van de ontslagen John Heitinga. De eerste drie duels onder zijn leiding gingen allemaal verloren, maar inmiddels heeft Ajax vier wedstrijden op rij gewonnen. Zondag werd Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 verslagen.
Er klinkt momenteel veel lof voor Grim, die Ajax uit de crisis heeft getrokken. Daar gaat Derksen echter niet in mee. “Grim kan nooit een goede trainer zijn, want keepers spreken alleen maar wartaal over voetbal”, begint De Snor. “Ze moeten ballen vangen en zich voor de rest nergens mee bemoeien.” Als Derksen vervolgens voorgelegd krijgt dat keepers tegenwoordig moeten meevoetballen, stelt hij dat maar weinigen dit goed kunnen.
Toch ziet Derksen dat Grim één ding goed heeft gedaan sinds zijn aanstelling als interim-trainer. “Die miskopen niet opstellen en gewoon jongens uit de jeugd pakken. Dat was altijd de kracht van Ajax. Gisteren is dat weer bewezen, want ze hebben van Feyenoord gewonnen. Spannende wedstrijd en dit hadden Ajax, de aanhang en Grim echt nodig.”
Fred grim doet het in iedere geval beter als heitinga hij geeft de jeugd meer de kans nu nog een betere trainer op jong ajax zetten voor door stroom jeugd Willem Weijs is niet de juiste trainer voor jong ajax hij gaat het nog slechter doen als Peereboom
Altijd dat Derksen met twee gestrekte benen er tegeningaat. Dat werkt het beste voor die views en de likes. Keepers zijn geen goede trainers? Fred Grim is misschien wel een uitzondering? Lopetegui heeft ook gewoon als oud keeper de EL gewonnen met Sevilla. Dat is een NL trainer niet gelukt. Ja toen het nog UEFA cup heette.
