Johan Derksen is totaal niet positief over Fred Grim als interim-trainer van Ajax, zo stelt hij in de podcast Groeten uit Grolloo. De analist is van mening dat doelmannen geen goede trainers kunnen zijn.

Grim staat sinds begin november aan het roer bij Ajax, nadat hij het overnam van de ontslagen John Heitinga. De eerste drie duels onder zijn leiding gingen allemaal verloren, maar inmiddels heeft Ajax vier wedstrijden op rij gewonnen. Zondag werd Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 verslagen.

Er klinkt momenteel veel lof voor Grim, die Ajax uit de crisis heeft getrokken. Daar gaat Derksen echter niet in mee. “Grim kan nooit een goede trainer zijn, want keepers spreken alleen maar wartaal over voetbal”, begint De Snor. “Ze moeten ballen vangen en zich voor de rest nergens mee bemoeien.” Als Derksen vervolgens voorgelegd krijgt dat keepers tegenwoordig moeten meevoetballen, stelt hij dat maar weinigen dit goed kunnen.

Toch ziet Derksen dat Grim één ding goed heeft gedaan sinds zijn aanstelling als interim-trainer. “Die miskopen niet opstellen en gewoon jongens uit de jeugd pakken. Dat was altijd de kracht van Ajax. Gisteren is dat weer bewezen, want ze hebben van Feyenoord gewonnen. Spannende wedstrijd en dit hadden Ajax, de aanhang en Grim echt nodig.”