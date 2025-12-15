Sean Steur speelde zondag een sterke wedstrijd namens Ajax in De Klassieker tegen Feyenoord (2-0 zege). Het was voor de jonge middenvelder echter niet de eerste keer dat hij indruk maakte in de Johan Cruijff ArenA. In 2018 hield hij op elfjarige leeftijd de bal 2245 keer hoog en moest hij stoppen omdat de wedstrijd moest beginnen.
Steur stond zondag in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord voor de tweede keer in de basis bij Ajax. De jongeling had vier dagen eerder zijn basisdebuut gemaakt, in de Champions League tegen Qarabag (2-4 zege). De zeventienjarige middenvelder speelde op subtiele wijze een belangrijke rol bij de openingsgoal van Davy Klaassen en durfde gedurende de wedstrijd ook de bal op te eisen.
Voor Steur was het echter niet voor het eerst dat hij een goede indruk maakte in de Johan Cruijff ArenA. In oktober 2018 werd hij op elfjarige leeftijd namelijk in het zonnetje gezet rondom het duel met AZ (5-0). Het talent mocht met de scheidsrechter mee het veld op, de kleedkamer in en in gesprek met toenmalig aanvoerder Matthijs de Ligt. Voor de wedstrijd begon, mocht Steur op het veld de bal hooghouden. Dit deed hij met verve: na 2245 keer werd hij van het veld weggestuurd, omdat de wedstrijd moest beginnen. Een nieuw record, zo schreef Ajax destijds bij de beelden. Inmiddels is dat record al meerdere keren verbroken.
“Het was vervelend dat ik moest stoppen”, zo liet de piepjonge Steur weten aan het Noordhollands Dagblad. “Toch was het een hele leuke dag. Ik was wel een klein beetje zenuwachtig van tevoren, maar toen ik eenmaal aan het hooghouden was, focuste ik me alleen op de bal en vergat ik alles om me heen. Mijn vorige record was 1924, dus dat heb ik zondag verbroken.”
