Een groot deel van de supporters van Feyenoord gelooft meer dat de huidige koers succes gaat opleveren, zo geeft clubwatcher Mikos Gouka aan in de AD Voetbalpodcast. Robin van Persie heeft er zelf nog altijd vertrouwen in dat het goed gaat komen met de Rotterdammers.

Feyenoord verkeert momenteel in crisis. De Rotterdammers wisten in de laatste tien officiële duels slechts drie keer te winnen; de overige zeven wedstrijden gingen allemaal verloren. Zondag maakte de ploeg van Van Persie geen goede beurt in De Klassieker tegen Ajax (2-0 nederlaag), maar na afloop gaf de oefenmeester aan dat alleen zijn ploeg wilde voetballen en de tweede helft domineerde.

“Het was fascinerend om hem aan te horen”, steekt Gouka van wal. “Hij zit heel erg in: ‘Ik vind dat het wel goed gaat. Wat jullie vinden is prima, dat neem ik niet persoonlijk, maar de weg die we hebben ingeslagen gaat uiteindelijk resultaten opleveren.’” Dat gevoel leeft bij een groot deel van de achterban niet meer, zo geeft de clubwatcher aan. Hij merkt op dat de supporters van de aanwezige journalisten verwachten dat ze een stuk kritischer zijn tijdens persconferenties. “Maar het blijft zo: wij stellen een vraag en de trainer geeft antwoord. Dat antwoord bevalt de mensen soms niet, maar Van Persie gaat natuurlijk over zijn eigen antwoorden. Als hij dit vindt, dan mag hij dat verkondigen.”

Sentiment rondom Van Persie slaat om

Van Persie heeft bij Feyenoord veel krediet door zijn status als clubman en voormalig topspits. “Dat heb je vorig jaar kunnen zien. De prestaties onder Priske waren niet veel anders dan die van Van Persie”, legt Gouka uit. “Misschien nog wel beter, zeker in Europa. Maar toen was het einde snel in zicht.” De huidige Feyenoord-trainer lijkt volgens de clubwatcher momenteel vooral op zijn naam te teren. “Hij is een Feyenoorder en was een grootheid als speler, waardoor hij wat meer krediet heeft. Maar ik merk de laatste weken wel dat dat aan het omslaan is. Dat de vragen wat kritischer zijn.”