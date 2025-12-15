Ibrahim Afellay zet grote vraagtekens bij de fysieke gesteldheid van Feyenoord. Net als vorig seizoen onder trainer Brian Priske heeft de Rotterdamse club nu weer met een immense blessurelijst te maken. Een gebrek aan fitheid is volgens de oud-voetballer van onder meer PSV en FC Barcelona dan ook de reden voor de huidige vormcrisis van Feyenoord.

Het gaat de laatste paar weken allerminst lekker bij Feyenoord. Sinds de 2-3 nederlaag tegen PSV van zondag 26 oktober speelden de Rotterdammers negen wedstrijden, waarvan er liefst zes verloren werden. De andere drie werden gewonnen. Midweeks ging de equipe van Robin van Persie met 4-3 onderuit tegen FCSB, na een 1-3 voorsprong, en zondagmiddag werd er in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 verloren van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Afellay vindt dat er inmiddels gesproken kan worden van een crisis bij Feyenoord. "Feyenoord is een grote club. Als je van je laatste tien wedstrijden er maar drie wint, dan is het op basis van de resultaten zeker crisis", aldus de voormalig middenvelder bij Studio Voetbal. "Maar je kijkt ook naar de spelopvatting, en Feyenoord heeft wel vaak genoeg goede wedstrijden gespeeld. Na een uur kunnen kunnen ze het alleen niet meer volhouden."

"Dat heeft te maken met dat je het na een uur conditioneel niet meer kunt opbrengen, omdat ze allemaal stuk voor stuk omvallen. Blijkbaar train je dan niet hard genoeg. Op het moment dat je dan ‘in het rood komt’, dan komen die performance-mensen, maar wanneer ga je karakter trainen dan?" Onder Priske waren er al heel veel blessures en nu onder Van Persie ook", vervolgt Afellay zijn relaas. "Blijkbaar gaat daar in de performance-afdeling iets structureel niet goed. Vóór de wedstrijd van donderdag in de Europa League zei Van Persie al dat hij vier keer moest gaan wisselen. Hoe kun je dan een wedstrijd winnen? Alles wat je erin moet brengen is kwalitatief veel minder."

'Het leek bij Feyenoord op een aflevering van M*A*S*H'

Ook bij Dit was het Weekend op ESPN komt de blessuregolf bij Feyenoord ter sprake. "Het leek wel een aflevering van M*A*S*H (sitcom over de avonturen van de bemanning van een mobiel veldhospitaal tijdens de Koreaanse Oorlog in de jaren 50, red.)", aldus Kenneth Perez. "Ze werden daar altijd ziek, zwak en misselijk binnen gebracht daar in het veldziekenhuis."

"Daar leek het bij Feyenoord ook op. Je zag aan alles dat een heleboel spelers half fit waren. Je komt dan 1-0 achter, dat kost zoveel kracht om terug te komen", gaat de Deense analist verder. "Dat hadden ze niet. Fitheid is een groot onderdeel van een goede selectie. Ze hadden heel veel kritiek op Priske, maar het is nu niet heel veel anders", besluit Perez