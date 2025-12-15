Live voetbal

Nieuw KNVB-complex komt in Almere of Zeist

Nieuw KNVB-complex komt in Almere of Zeist
15 december 2025

Het nieuwe complex van de KNVB komt in Almere of Zeist. Dat heeft de voetbalbond bekendgemaakt in een persbericht. Barendrecht-Rotterdam en Lelystad waren ook in de race om het nieuwe complex te huisvesten, maar zijn afgevallen.

Eind oktober maakte de KNVB bekend dat een vertrek uit Zeist zeer waarschijnlijk is. De gemeente in provincie Utrecht is al sinds september 1965 de thuisbasis van de Nederlandse bond, maar daar lijkt spoedig een einde aan te komen. De KNVB wil zijn campus namelijk gaan uitbreiden, maar dat lijkt niet mogelijk te zijn op de locatie in Zeist. In eerste instantie hoopte de bond dat te kunnen doen door het kappen van een bos te compenseren met een nieuw bos, maar de aangeschafte grond viel buiten de grenzen voor de compensatie.

Daarop is de KNVB een zoektocht gestart naar een mogelijk nieuw onderkomen. Hiervoor was grootse belangstelling, aangezien liefst 39 gemeenten serieuze interesse toonden. Almere, Barendrecht-Rotterdam en Lelystad bleven, waarbij laatstgenoemde gemeenten nu zijn afgevallen.

Tot komende zomer gaat de KNVB onderzoeken of Almere of Zeist de beste optie is voor het nieuwe complex. Met de gemeente Zeist en de provincie Utrecht heeft de voetbalbond afgesproken om een zorgvuldig vervolgtraject te doorlopen. Hierbij worden zaken als natuur, omgeving en de eigen behoeften stap voor stap meegenomen. Als het traject succesvol wordt afgerond, dan kan dit volgens de KNVB de basis vormen voor een nieuw bestemmingsplan in Zeist.

Daarnaast wordt door de KNVB een verhuizing naar Almere onderzocht. Deze stad biedt volgens de voetbalbond mooie kansen om plannen gefaseerd uit te voeren en goede voorwaarden voor topsport. Verder speelt de centrale ligging en de mogelijkheden voor topsport, talentontwikkeling en organisatieontwikkeling een rol in de keuze voor Almere.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Het zal vast in Almere komen, dichtbij Amsterdam en Hilversum.

Measurement pixel