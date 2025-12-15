Huub Stevens was onder de indruk van het optreden van in het duel tussen Ajax en Feyenoord (2-0). De voormalig trainer neemt de Feyenoord-middenvelder op in het team van de week van De Telegraaf. Namens PSV, dat met grote moeite won van Heracles Almelo (4-3), staan er liefst drie spelers in het elftal.

Feyenoord speelde zondag een ongelukkige wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. De Rotterdammers hadden weliswaar meer van de bal, maar wisten zich geen raad met de door Fred Grim opgetrokken muur voor het Ajax-doel. De Amsterdammers waren daarentegen zeer gevaarlijk in de tegenstoot en stapten daarmee als terechte winnaar van het veld.

Opmerkelijk genoeg neemt Stevens van beide ploegen één speler op in zijn team van de week. Aan Rotterdamse zijde is dat Timber. “De Klassieker was niet wat je ervan zou mogen verwachten. Ajax speelde op resultaat. Feyenoord kon daar maar weinig tegenin brengen”, begint de oud-trainer. “Het viel me op dat Quinten Timber verwoede pogingen deed om de boel op sleeptouw te nemen om er toch nog wat van te maken. Dat is de juiste instelling. Hij toonde zich een echte teamspeler. Die zijn er niet zoveel.”

Namens Ajax krijgt Sean Steur een uitverkiezing van Stevens. “Hij is pas zeventien. Dan is het niet makkelijk om zo’n beladen wedstrijd te moeten spelen. Het was ook een vingerwijzing naar de toekomst, want van dit soort talenten uit eigen opleiding zal de club het de komende jaren toch moeten hebben.” De oud-trainer benadrukt dat hij Steur niet opvallend vond spelen, maar dat hij ook zeker niet door de mand viel. “Dat is knap als je met zo weinig Eredivisie-ervaring je eerste Klassieker moet spelen.”

Drie PSV’ers uitverkozen

De uitverkiezing voor Timber is overigens niet de enige keuze van Stevens die opmerkelijk te noemen valt. De voormalig verdediger heeft namelijk drie spelers van PSV opgenomen in het team: Ismael Saibari, Sergiño Dest en Jerdy Schouten. Eerstgenoemde werd door Peter Bosz halverwege naar de kant gehaald omdat de trainer hem niet goed vond spelen, terwijl de laatste twee onderdeel waren van de verdediging die in eigen huis drie tegengoals kreeg tegen Heracles Almelo. Van Schouten geeft de oud-trainer zelfs toe dat het ‘niet zijn beste wedstrijd’ was in het shirt van de regerend kampioen. Overigens speelde Stevens gedurende zijn loopbaan maar liefst 383 duels voor PSV, terwijl hij later ook nog als trainer actief is geweest in Eindhoven.