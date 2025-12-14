Live voetbal 9

Ajax-spelers vieren curieus feestje voor lege F-Side na zege op Feyenoord

Jorthy Mokio Lucas Rosa Ajax Feyenoord
Foto: © ESPN
2 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
14 december 2025, 16:50

De feestvreugde is groot bij Ajax, na de 2-0 zege in de Klassieker op aartsrivaal Feyenoord. De spelers van de Amsterdammers liepen na het laatste fluitsignaal naar de lege F-Side in de Johan Cruijff ArenA toe en vierden daar een feestje.

De F-Side was zondag volledig leeg als gevolg van de doelbewuste en succesvolle poging om de vorige thuiswedstrijd tegen FC Groningen te staken. Met het herhaaldelijk gooien van vuurwerk wilden ze de overleden fan Tum eren, wiens droom het zou zijn geweest om een wedstrijd te laten staken.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks de afwezigheid van de fanatieke supporters, werd het een mooie middag voor Ajax. Dankzij doelpunten van Davy Klaassen en Jorthy Mokio werd Feyenoord met 2-0 over de knie gelegd.

Na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Serdar Gözübüyük was de feestvreugde uiteraard groot bij Ajax. De voltallige selectie van de Amsterdammers maakte een ereronde over het veld van de Johan Cruijff ArenA.

Toen de spelers vervolgens arriveerden voor de lege F-Side, gingen zij, onder leiding van een lachende Davy Klaassen zij aan zij staan en sloegen ze de handen in elkaar. Wat volgde was een curieus feestje voor de leeg gebleven tribune van het stadion. Overigens zaten op de ring erboven nog wel fans.

Ajax Feyenoord F Side
© ESPN

➡️ Meer Ajax - Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie

Van Persie heeft Watanabe, Nieuwkoop en Sauer terug op laatste training voor Klassieker

  • Gisteren, 18:58
  • Gisteren, 18:58
Feyenoord-fans verzamelen zich op Varkenoord

Opvallende beelden op Varkenoord in aanloop naar Ajax – Feyenoord: shirt staat in brand

  • Gisteren, 17:11
  • Gisteren, 17:11
Anis Hadj Moussa FCSB Feyenoord

Ongelukkige combinatie: op het shirt van Feyenoord in De Klassieker staat 'A jax'

  • Gisteren, 16:50
  • Gisteren, 16:50
9 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
2.884 Reacties
916 Dagen lid
15.839 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De spelers moeten zicht schamen dat ze feestje vieren voor het vak van de f site die zorgen alleen maar voor problemen en dan nog een statement maken voor de f site ze moesten de rest van de supporters bedanken voor de goede sfeer

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.611 Reacties
1.175 Dagen lid
19.047 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 het ging gewoon om het publiek op de ring er boven dat ze bedankte, dat is overigens een deel van de F side dat weer wel. Het wordt alleen curieus genoemd, beetje ver gezocht is mijn mening.

dilima1966
2.884 Reacties
916 Dagen lid
15.839 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Kramer

boven de f site zit ook de fanatiek side kramer AFCA Youth (AFCA 4th ze hadden de gewone supporters moeten bedanken voor de super sfeer

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
2.884 Reacties
916 Dagen lid
15.839 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De spelers moeten zicht schamen dat ze feestje vieren voor het vak van de f site die zorgen alleen maar voor problemen en dan nog een statement maken voor de f site ze moesten de rest van de supporters bedanken voor de goede sfeer

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.611 Reacties
1.175 Dagen lid
19.047 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 het ging gewoon om het publiek op de ring er boven dat ze bedankte, dat is overigens een deel van de F side dat weer wel. Het wordt alleen curieus genoemd, beetje ver gezocht is mijn mening.

dilima1966
2.884 Reacties
916 Dagen lid
15.839 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Kramer

boven de f site zit ook de fanatiek side kramer AFCA Youth (AFCA 4th ze hadden de gewone supporters moeten bedanken voor de super sfeer

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel