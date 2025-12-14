Ajax-spelers vieren curieus feestje voor lege F-Side na zege op Feyenoord

De feestvreugde is groot bij Ajax, na de 2-0 zege in de Klassieker op aartsrivaal Feyenoord. De spelers van de Amsterdammers liepen na het laatste fluitsignaal naar de lege F-Side in de Johan Cruijff ArenA toe en vierden daar een feestje.

De F-Side was zondag volledig leeg als gevolg van de doelbewuste en succesvolle poging om de vorige thuiswedstrijd tegen FC Groningen te staken. Met het herhaaldelijk gooien van vuurwerk wilden ze de overleden fan Tum eren, wiens droom het zou zijn geweest om een wedstrijd te laten staken.

Ondanks de afwezigheid van de fanatieke supporters, werd het een mooie middag voor Ajax. Dankzij doelpunten van Davy Klaassen en Jorthy Mokio werd Feyenoord met 2-0 over de knie gelegd.

Na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Serdar Gözübüyük was de feestvreugde uiteraard groot bij Ajax. De voltallige selectie van de Amsterdammers maakte een ereronde over het veld van de Johan Cruijff ArenA.

Toen de spelers vervolgens arriveerden voor de lege F-Side, gingen zij, onder leiding van een lachende Davy Klaassen zij aan zij staan en sloegen ze de handen in elkaar. Wat volgde was een curieus feestje voor de leeg gebleven tribune van het stadion. Overigens zaten op de ring erboven nog wel fans.