Kijkers kraken analyse Marciano Vink: ‘Onprofessioneel en door een Ajax-bril’

De rustanalyse van Marciano Vink bij Ajax - Feyenoord heeft zondag veel losgemaakt. Volgens de analist en oud-voetballer van Ajax maakte scheidsrechter Serdar Gözübüyük in de eerste helft de goede beslissing, door Ajax-verdediger geen rood te geven na een overtreding op Feyenoord-spits .

Bouwman moest in de 28ste minuut van de wedstrijd aan de noodrem trekken. De jonge stopper van Ajax vergreep zich op de rand van het strafschopgebied aan Ueda, die knap wegdraaide en op weg leek naar het Ajax-doel. Gözübüyük floot voor een overtreding van Bouwman en toonde hem een gele kaart, waar veel spelers en fans van Feyenoord rood gepast hadden gevonden.

© ESPN

Artikel gaat verder onder video

Het moment wordt in rust herhaald bij ESPN. “Oeh…”, reageert analist Karim El Ahmadi veelzeggend wanneer de beelden van de overtreding van Bouwman getoond worden in de rust.. “Ik denk dat als Ueda mag blijven staan, hij naar de goal toe loopt, hoor”, zegt de oud-middenvelder van onder meer FC Twente en Feyenoord. Daarmee laat El Ahmadi merken dat hij een rode kaart voor Bouwman geen gekke straf had gevonden.

Collega-analist Vink trekt fel van leer: “Hier wordt nooit en te never een rode kaart voor gegeven! Waarom niet? Nou, omdat dit gewoon, ehm, eigenlijk… De lijn is best wel bij elkaar”, praat hij in vakjargon.

Vink vervolgt: “En je hebt vijf men eromheen die eventueel zouden kunnen redden. En Klaassen loopt hem ook nog dicht. Als dit hoger op het veld is waarbij Bouwman geïsoleerd is en alleen staat, is het wel rood. Maar hier niet.”

“Ik denk niet dat dit wordt teruggedraaid hoor, door de VAR, als hij hier rood voor geeft”, valt Kees Kwakman in. “Of ik het wel terecht vind dat de VAR hier niet ingrijpt? Jawel, omdat er ook wel wat twijfels zijn. Wat Marciano zegt: er stonden nog wel wat spelers omheen. Als Ueda blijft staan, heeft hij een vrije schotkans. Daar komt Ajax eigenlijk wel goed weg.”

Veel kijkers van ESPN kunnen zich overduidelijk niet vinden in de rustanalyse van Vink. Een aantal verwijt de analist op X ‘door een Ajax-bril te kijken’. Sommigen vinden het misplaatst dat Vink zegt dat Klaassen ‘hem dichtloopt’, gezien de routinier van Ajax op gepaste afstand van Ueda leek te staan