Spelers én fans van Feyenoord zijn boos op Serdar Gözübüyuk na overtreding Aaron Bouwman

Quinten Timber Serdar Gözübüyük Ajax Feyenoord
Foto: © Imago
14 december 2025, 15:21

Aaron Bouwman is zondag tijdens AjaxFeyenoord goed weggekomen in de ogen van veel kijkers. De achttienjarige verdediger van Ajax moest na een klein halfuur aan de noodrem trekken, na een fraaie actie van Feyenoord-spits Ayase Ueda.

In de 28ste minuut van de wedstrijd verstuurde Gijs Smal een pass richting Ueda, die op de rand van het strafschopgebied stond met directe tegenstander Bouwman in zijn rug. De spits van Feyenoord draaide slim weg bij de verdediger van Ajax en werd vervolgens door Bouwman naar de grond getrokken, terwijl de weg naar het Ajax-doel vrij leek.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük floot meteen voor een overtreding van Bouwman. Gözübüyük kende Feyenoord een vrije trap toe en gaf Bouwman een gele kaart. Een aantal spelers van Feyenoord kon zich daar niet in vinden: onder anderen Smal, Luciano Valente en Anis Hadj Moussa kwamen verhaal halen bij Gözübüyük, omdat zij vonden dat Ueda doorgebroken was.

Volgens ESPN-commentator Vincent Schildkamp zou een rode kaart voor Bouwman ‘wat overtrokken geweest zijn’. Veel kijkers van de wedstrijd denken daar echter anders over: op X regent het reacties van mensen die vinden dat Bouwman goed wegkomt met slechts geel.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
714 Reacties
1.174 Dagen lid
5.062 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Nee. Zelfs ik, als Feyenoord-fan, vond dit gewoon een gele kaart. Vergelijkbaar was de actie waarbij Wijndal en Moussa geel kreeg een goede scheidsrechtersactie. De scheids is onzichtbaar. En dat is goed.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
881 Reacties
1.174 Dagen lid
4.593 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Twijfelgeval. Er zijn scheidsrechters die er rood voor geven. Blijft een geval van interpretatie, hoe graag ik ook voordeel zou zien, ik kan niet zeggen dat rood volledig terecht was.

