Aaron Bouwman is zondag tijdens Ajax – Feyenoord goed weggekomen in de ogen van veel kijkers. De achttienjarige verdediger van Ajax moest na een klein halfuur aan de noodrem trekken, na een fraaie actie van Feyenoord-spits Ayase Ueda.
In de 28ste minuut van de wedstrijd verstuurde Gijs Smal een pass richting Ueda, die op de rand van het strafschopgebied stond met directe tegenstander Bouwman in zijn rug. De spits van Feyenoord draaide slim weg bij de verdediger van Ajax en werd vervolgens door Bouwman naar de grond getrokken, terwijl de weg naar het Ajax-doel vrij leek.
Scheidsrechter Serdar Gözübüyük floot meteen voor een overtreding van Bouwman. Gözübüyük kende Feyenoord een vrije trap toe en gaf Bouwman een gele kaart. Een aantal spelers van Feyenoord kon zich daar niet in vinden: onder anderen Smal, Luciano Valente en Anis Hadj Moussa kwamen verhaal halen bij Gözübüyük, omdat zij vonden dat Ueda doorgebroken was.
Volgens ESPN-commentator Vincent Schildkamp zou een rode kaart voor Bouwman ‘wat overtrokken geweest zijn’. Veel kijkers van de wedstrijd denken daar echter anders over: op X regent het reacties van mensen die vinden dat Bouwman goed wegkomt met slechts geel.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Nee. Zelfs ik, als Feyenoord-fan, vond dit gewoon een gele kaart. Vergelijkbaar was de actie waarbij Wijndal en Moussa geel kreeg een goede scheidsrechtersactie. De scheids is onzichtbaar. En dat is goed.
Twijfelgeval. Er zijn scheidsrechters die er rood voor geven. Blijft een geval van interpretatie, hoe graag ik ook voordeel zou zien, ik kan niet zeggen dat rood volledig terecht was.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Nee. Zelfs ik, als Feyenoord-fan, vond dit gewoon een gele kaart. Vergelijkbaar was de actie waarbij Wijndal en Moussa geel kreeg een goede scheidsrechtersactie. De scheids is onzichtbaar. En dat is goed.
Twijfelgeval. Er zijn scheidsrechters die er rood voor geven. Blijft een geval van interpretatie, hoe graag ik ook voordeel zou zien, ik kan niet zeggen dat rood volledig terecht was.