is zondag tijdens Ajax – Feyenoord goed weggekomen in de ogen van veel kijkers. De achttienjarige verdediger van Ajax moest na een klein halfuur aan de noodrem trekken, na een fraaie actie van Feyenoord-spits .

In de 28ste minuut van de wedstrijd verstuurde Gijs Smal een pass richting Ueda, die op de rand van het strafschopgebied stond met directe tegenstander Bouwman in zijn rug. De spits van Feyenoord draaide slim weg bij de verdediger van Ajax en werd vervolgens door Bouwman naar de grond getrokken, terwijl de weg naar het Ajax-doel vrij leek.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük floot meteen voor een overtreding van Bouwman. Gözübüyük kende Feyenoord een vrije trap toe en gaf Bouwman een gele kaart. Een aantal spelers van Feyenoord kon zich daar niet in vinden: onder anderen Smal, Luciano Valente en Anis Hadj Moussa kwamen verhaal halen bij Gözübüyük, omdat zij vonden dat Ueda doorgebroken was.

Volgens ESPN-commentator Vincent Schildkamp zou een rode kaart voor Bouwman ‘wat overtrokken geweest zijn’. Veel kijkers van de wedstrijd denken daar echter anders over: op X regent het reacties van mensen die vinden dat Bouwman goed wegkomt met slechts geel.