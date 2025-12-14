Complete chaos na bezoek van Messi: grootschalige vernielingen in India

De India-tour van is zaterdag op chaotische wijze begonnen. Bij een kort bezoek van de Argentijnse superster aan het Salt Lake Stadium in Kolkata liepen de gemoederen hoog op: woedende fans rukten stoeltjes uit de tribunes rukten en richtten andere vernielingen aan

Messi is in India voor een meerdaagse tour, waarbij hij onder meer concerten bezoekt, jeugdvoetbalclinics bijwoont, een padeltoernooi opent en liefdadigheidsinitiatieven lanceert in Kolkata, Hyderabad, Mumbai en Delhi. De verwachtingen bij het eerste publieke optreden waren enorm, maar die sloegen al snel om in frustratie.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Indiase media liep Messi een ronde langs het veld en zwaaide hij naar het publiek, maar werd hij daarbij continu omringd door een grote groep mensen. Slechts twintig minuten na aankomst verliet hij het stadion alweer. Daarmee zorgde hij voor woede bij fans, die naar verluidt circa 100 dollar hadden betaald om hem te zien. Beelden van persbureau ANI laten zien hoe supporters stoeltjes losscheuren en andere objecten op het veld en de atletiekbaan gooien. Ook klommen meerdere mensen over de hekken rondom het speelveld om spullen richting het gras te werpen.

“Ik kon het mismanagement niet geloven”, zei Eddie Lal Hmangaihzuala, die bijna 1.500 kilometer had gereisd vanuit Mizoram om het evenement bij te wonen. “Messi vertrok snel, ik denk dat hij zich onveilig voelde. Ik heb hem nauwelijks gezien."

© Imago

De organisatie van de tour reageerde aanvankelijk niet op verzoeken om commentaar, maar hooforganisator Satadru Dutta is inmiddels door de politie aangehouden. Dat bevestigde Rajeev Kumar, hoofdcommissaris van de politie in West-Bengalen. “We ondernemen actie zodat dit wanbeheer niet ongestraft blijft”, zei Kumar tegen verslaggevers. “Hij heeft inmiddels schriftelijk toegezegd dat de verkochte tickets voor het evenement worden terugbetaald”,.

Ook Mamata Banerjee, de minister-president van de deelstaat West-Bengalen, reageerde geschokt en bood publiekelijk haar excuses aan aan Messi. “Ik ben diep verontrust en geschokt door het mismanagement dat vandaag in het Salt Lake Stadium is waargenomen”, schreef Banerjee op X. “Ik bied mijn oprechte excuses aan Lionel Messi, evenals aan alle sportliefhebbers en zijn fans, voor dit ongelukkige incident. Ik stel een onderzoekscommissie in… die commissie zal een grondig onderzoek uitvoeren, verantwoordelijkheden vaststellen en maatregelen aanbevelen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen."

Tekst gaat verder onder de video

🇮🇳🇦🇷 INDIA WAS EXCITED TO SEE MESSI!



But he just showed up for 20 minutes and left gain … so the fans freaked out and started vandalizing and protesting



Lionel Messi’s visit to Kolkata descended into chaos as fans got angry due to only a 22-minute appearance at the Salt Lake… pic.twitter.com/S8cNvgVvox — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 13, 2025

De All India Football Federation (AIFF) distantieerde zich nadrukkelijk van het evenement en liet in een verklaring weten 'diep bezorgd' te zijn. “Dit was een privaat evenement dat werd georganiseerd door een PR-bureau.” De bond benadrukte daarbij: “De AIFF was op geen enkele manier betrokken bij de organisatie, planning of uitvoering van dit evenement. Daarnaast zijn de details van het evenement niet gecommuniceerd met de AIFF en is er geen toestemming gevraagd aan de bond. Wij roepen alle aanwezigen op om volledig mee te werken met de autoriteiten en de orde te bewaren. De veiligheid van alle betrokkenen moet te allen tijde de hoogste prioriteit hebben."

India kent in deelstaten als West-Bengalen, Kerala en Goa al decennialang een grote voetbalfanbasis, ondanks de dominante rol van cricket in het land. Diego Maradona bezocht Kolkata tweemaal en onthulde er in 2017, in het bijzijn van duizenden fans, een standbeeld van zichzelf met de Wereldbeker. Messi speelde in 2011 al eens in het Salt Lake Stadium, toen Argentinië in een vriendschappelijke wedstrijd met 1-0 won van Venezuela. Afgelopen zaterdag werd in Kolkata zelfs nog virtueel een 70 meter hoog standbeeld van Messi onthuld, maar die symbolische eer bleek geen voorbode voor een vlekkeloos bezoek.