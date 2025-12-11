Messi krijgt enorm standbeeld van 21 meter in India

krijgt een enorm standbeeld van zichzelf in India. De 38-jarige vedette zal het kunstwerk binnenkort zelf onthullen als onderdeel van de zogenaamde GOAT-tour in het Aziatische land.

Messi krijgt in Kolkata zijn grootste standbeeld ooit. Het ijzeren beeld van zo’n 21 meter hoog zal worden gepresenteerd tijdens de GOAT-tour. De Argentijn begint op 13 december aan deze tocht door India, waarbij hij in vier dagen langs vier verschillende steden reist.

Vanwege de veiligheid mag Messi het beeld niet van dichtbij onthullen. De politie heeft hier geen toestemming voor gegeven. Daardoor zal Messi het beeld met een druk op een knop vanuit zijn vijfsterrenhotel onthullen.

Daarnaast krijgt de achtvoudig Ballon d’Or-winnaar ook een grote muurschildering in Kolkata, van 7,5 bij 6 meter. Deze schildering is verplaatsbaar, waardoor het op verschillende locaties getoond kan worden. Het kunstwerk zal in het Salt Lake Stadium in Kolkata aan Messi worden getoond, met 75.000 fans op de tribune.