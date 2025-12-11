Live voetbal 18

Messi krijgt enorm standbeeld van 21 meter in India

Lionel Messi Inter Miami
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
11 december 2025, 18:16

Lionel Messi krijgt een enorm standbeeld van zichzelf in India. De 38-jarige vedette zal het kunstwerk binnenkort zelf onthullen als onderdeel van de zogenaamde GOAT-tour in het Aziatische land.

Messi krijgt in Kolkata zijn grootste standbeeld ooit. Het ijzeren beeld van zo’n 21 meter hoog zal worden gepresenteerd tijdens de GOAT-tour. De Argentijn begint op 13 december aan deze tocht door India, waarbij hij in vier dagen langs vier verschillende steden reist.

Artikel gaat verder onder video

Vanwege de veiligheid mag Messi het beeld niet van dichtbij onthullen. De politie heeft hier geen toestemming voor gegeven. Daardoor zal Messi het beeld met een druk op een knop vanuit zijn vijfsterrenhotel onthullen.

Daarnaast krijgt de achtvoudig Ballon d’Or-winnaar ook een grote muurschildering in Kolkata, van 7,5 bij 6 meter. Deze schildering is verplaatsbaar, waardoor het op verschillende locaties getoond kan worden. Het kunstwerk zal in het Salt Lake Stadium in Kolkata aan Messi worden getoond, met 75.000 fans op de tribune.

➡️ Meer nieuws over Lionel Messi

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Luis Suarez Ajax

Suárez doet boekje open over moeilijke momenten in carrière: 'Bij Ajax noemden ze me dik'

  • ma 1 december, 06:55
  • 1 dec. 06:55
Feyenoord viert treffer in uitduel bij Fenerbahçe

Hadj Moussa krijgt opvallende bijnaam in Algerije: Hadj Messi

  • za 22 november, 14:39
  • 22 nov. 14:39
Real Betis-aanvaller Antony

Antony: 'Lionel Messi is altijd mijn idool en rolmodel geweest'

  • do 20 november, 14:13
  • 20 nov. 14:13
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martin0345
236 Reacties
892 Dagen lid
1.257 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bizar. Alleen al omdat India niet bekend staat als voetballand.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martin0345
236 Reacties
892 Dagen lid
1.257 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bizar. Alleen al omdat India niet bekend staat als voetballand.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 38 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

Meer info

Stand MLS 2025

MLS
GS
DS
PT
1
Philadelphia
34
22
66
2
Cincinnati
34
12
65
3
Inter Miami
34
26
65
4
Charlotte
34
9
59
5
NYCFC
34
6
56

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel