heeft een goede interlandweek achter de rug met de nationale ploeg van Algerije. De technicus van Feyenoord maakte in vriendschappelijke duels tegen Zimbabwe en Saudi-Arabië minuten en deed dat niet onaardig. De vice-captain van de Rotterdammers wordt in zijn land zelfs al vergeleken met Riyad Mahrez én .

Hoewel Hadj Moussa deze interlandperiode niet betrokken was bij goals, liet hij bij vlagen goed spel zien. ESPN zocht de frivole aanvaller op en ging met hem in gesprek. Aletha Leidelmeijer wijst de linkspoot erop dat hij mondjesmaat wordt vergeleken met Mahrez, een van de beste Algerijnse voetballers ooit.

Tegen Saudi-Arabië speelden Hadj Moussa en de aanvaller van Al Ahli samen in de aanval van de Woestijnstrijders. “Dat is geweldig. Ik keek veel naar hem toen ik klein was. Ik leer veel van hem. Hij geeft me ook advies en om met hem te spelen is geweldig”, zegt de Feyenoorder, die door de Algerijnse pers zelfs Hadjy Potter werd genoemd.

De vergelijking met tovenaar Harry Potter is niet de enige bijnaam die Hadj Moussa krijgt in zijn land. “Ook Hadj Messi. Ik heb van alles gezien en ben er blij mee hoe de laatste interlands waren. Ik stond voor het eerst in de basis dus het was erg leuk. Het gaat heel snel. Het is echt een droom. Ik kon niet bedenken dat ik hier nu al zou staan. Ik ben blij en zal alles blijven geven, ook voor mijn familie”, aldus de 23-jarige rechtsbuiten, die in dit seizoen vijfmaal trefzeker was voor Feyenoord.