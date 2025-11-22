Live voetbal 9

Hadj Moussa krijgt opvallende bijnaam in Algerije: Hadj Messi

Feyenoord viert treffer in uitduel bij Fenerbahçe
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
22 november 2025, 14:39

Anis Hadj Moussa heeft een goede interlandweek achter de rug met de nationale ploeg van Algerije. De technicus van Feyenoord maakte in vriendschappelijke duels tegen Zimbabwe en Saudi-Arabië minuten en deed dat niet onaardig. De vice-captain van de Rotterdammers wordt in zijn land zelfs al vergeleken met Riyad Mahrez én Lionel Messi.

Hoewel Hadj Moussa deze interlandperiode niet betrokken was bij goals, liet hij bij vlagen goed spel zien. ESPN zocht de frivole aanvaller op en ging met hem in gesprek. Aletha Leidelmeijer wijst de linkspoot erop dat hij mondjesmaat wordt vergeleken met Mahrez, een van de beste Algerijnse voetballers ooit.

Artikel gaat verder onder video

Tegen Saudi-Arabië speelden Hadj Moussa en de aanvaller van Al Ahli samen in de aanval van de Woestijnstrijders. “Dat is geweldig. Ik keek veel naar hem toen ik klein was. Ik leer veel van hem. Hij geeft me ook advies en om met hem te spelen is geweldig”, zegt de Feyenoorder, die door de Algerijnse pers zelfs Hadjy Potter werd genoemd.

De vergelijking met tovenaar Harry Potter is niet de enige bijnaam die Hadj Moussa krijgt in zijn land. “Ook Hadj Messi. Ik heb van alles gezien en ben er blij mee hoe de laatste interlands waren. Ik stond voor het eerst in de basis dus het was erg leuk. Het gaat heel snel. Het is echt een droom. Ik kon niet bedenken dat ik hier nu al zou staan. Ik ben blij en zal alles blijven geven, ook voor mijn familie”, aldus de 23-jarige rechtsbuiten, die in dit seizoen vijfmaal trefzeker was voor Feyenoord.

➡️ Meer nieuws over Anis Hadj Moussa

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Spectaculaire foto’s: zó gaat de nieuwe Kuip van Feyenoord eruitzien

Spectaculaire foto’s: zó gaat de nieuwe Kuip van Feyenoord eruitzien

  • Gisteren, 23:45
  • Gisteren, 23:45
Timon Wellenreuther

Feyenoord introduceert nieuwe munt voor eigen spelers: Wellenreuther ontvangt de eerste

  • Gisteren, 17:12
  • Gisteren, 17:12
Robin van Persie

Feyenoord is Givairo Read voorlopig kwijt

  • Gisteren, 15:20
  • Gisteren, 15:20
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
11
4
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel