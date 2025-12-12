Live voetbal 1

Druk op Robin van Persie neemt toe richting Ajax - Feyenoord

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago/realtimes
12 december 2025, 17:42   Bijgewerkt: 17:56

De druk op Robin van Persie neemt toe bij Feyenoord, merkt ook journalist Mikos Gouka. Een nederlaag tegen Ajax 'zal het vuur zeker doen oplaaien', schrijft hij vrijdag in het Algemeen Dagblad.

Feyenoord kende recent al een rampzalige reeks, met vijf nederlagen in zes officiële wedstrijden. De rust keerde enigszins terug dankzij overwinningen in de Eredivisie op Telstar (1-2) en PEC Zwolle (6-1), maar de nederlaag tegen FCSB (4-3) van donderdagavond kwam hard aan. Het veldspel was in de tweede helft beneden alle peil en door het weggeven van een 1-3 voorsprong is een vervolg in de Europa League nu bijna onhaalbaar.

Van Persie heeft al aangegeven een 'reactie' te verwachten tegen Ajax. "Een reactie van een topclub." Gouka schrijft erover: "Of de spelers ook in Rotterdam wat angstig worden van hun trainer in mindere tijden, is de vraag. De aanhang van Feyenoord wordt niet angstig, maar mondiger. Ze verwachten, zeker tegen Ajax, een passende reactie van hun club en zeker ook van de coach."

'Nederlaag laat vuur oplaaien'

"Een overwinning in Amsterdam kan de rust laten wederkeren, een nederlaag zal het vuur zeker doen oplaaien", weet de clubwatcher. "In Amsterdam staan Feyenoord én Van Persie voor een grote test. Laten ze Ajax, tot voor kort een dolende formatie, naderbij komen of herstellen de Rotterdammers de orde? Van Persie zal in grote wedstrijden resultaten moeten gaan boeken en hij zal voelen dat de onvrede toeneemt."

Een andere clubwatcher, Martijn Krabbendam van Voetbal International, weet ook dat er veel druk staat op De Klassieker. “Zondag wacht Ajax in de Arena en dat is de kans om die ploeg op elf punten afstand te zetten, maar als je verliest wordt het nog spannend. Het is een wedstrijd met enorm veel druk, want Feyenoord moet een reactie geven op wat er in Boekarest is gebeurd.”

De kikker
311 Reacties
974 Dagen lid
417 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat hoop ik toch op een overwinning.

Vriendje Stokvis
1.634 Reacties
449 Dagen lid
8.520 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik ook.

ERIMIR
4.119 Reacties
523 Dagen lid
38.943 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De druk is bij beide trainers aanwezig. Beide clubs moeten winnen, Ajax om uitzicht op plek 2 te krijgen en Feyenoord om het gat met PSV niet te groot te laten worden.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.605 Reacties
1.173 Dagen lid
19.023 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR en toch staat er geen enkele druk op Grim. De Ajax supporters verwachten een verlies en alles er boven is winst. Voor Feyenoord is alles onder Winst eigenlijk een afgang. Maar hij mag daar wel blijven zitten hoor, beetje een Heitinga type trainer met zijn rare wissels.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

