Druk op Robin van Persie neemt toe richting Ajax - Feyenoord

De druk op Robin van Persie neemt toe bij Feyenoord, merkt ook journalist Mikos Gouka. Een nederlaag tegen Ajax 'zal het vuur zeker doen oplaaien', schrijft hij vrijdag in het Algemeen Dagblad.

Feyenoord kende recent al een rampzalige reeks, met vijf nederlagen in zes officiële wedstrijden. De rust keerde enigszins terug dankzij overwinningen in de Eredivisie op Telstar (1-2) en PEC Zwolle (6-1), maar de nederlaag tegen FCSB (4-3) van donderdagavond kwam hard aan. Het veldspel was in de tweede helft beneden alle peil en door het weggeven van een 1-3 voorsprong is een vervolg in de Europa League nu bijna onhaalbaar.

Van Persie heeft al aangegeven een 'reactie' te verwachten tegen Ajax. "Een reactie van een topclub." Gouka schrijft erover: "Of de spelers ook in Rotterdam wat angstig worden van hun trainer in mindere tijden, is de vraag. De aanhang van Feyenoord wordt niet angstig, maar mondiger. Ze verwachten, zeker tegen Ajax, een passende reactie van hun club en zeker ook van de coach."

'Nederlaag laat vuur oplaaien'

"Een overwinning in Amsterdam kan de rust laten wederkeren, een nederlaag zal het vuur zeker doen oplaaien", weet de clubwatcher. "In Amsterdam staan Feyenoord én Van Persie voor een grote test. Laten ze Ajax, tot voor kort een dolende formatie, naderbij komen of herstellen de Rotterdammers de orde? Van Persie zal in grote wedstrijden resultaten moeten gaan boeken en hij zal voelen dat de onvrede toeneemt."

Een andere clubwatcher, Martijn Krabbendam van Voetbal International, weet ook dat er veel druk staat op De Klassieker. “Zondag wacht Ajax in de Arena en dat is de kans om die ploeg op elf punten afstand te zetten, maar als je verliest wordt het nog spannend. Het is een wedstrijd met enorm veel druk, want Feyenoord moet een reactie geven op wat er in Boekarest is gebeurd.”