Wierd Duk reageert bij Vandaag Inside op kritiek van Johan Derksen op zijn nieuwe beweging

Duk/VandaagInside
Foto: © SBS
Tijmen Gerritsen
10 december 2025, 22:12

Wierd Duk reageert woensdagavond in Vandaag Inside op zijn voornemen om een nieuwe conservatieve beweging op te richten, een plan dat volgens Johan Derksen gevolgen heeft voor zijn toekomst aan de talkshowtafel. Derksen zegt eerder deze week dat Duk in dat geval niet langer als vaste gast kan blijven aanschuiven.

Maandag meldt het Algemeen Dagblad dat Duk (65) zich na zijn pensioen wil richten op een eigen conservatieve beweging, met een mediaplatform en bijbehorende talkshow. Dat idee valt slecht bij Vandaag Inside, waar Derksen openlijk zijn twijfels uit over de rol van Duk in het programma als hij deze stap zet.

Woensdagavond schuift Duk aan en wordt hij ongeveer twintig minuten ondervraagd over zijn plannen. "Ik denk dat het allemaal een beetje te groot wordt gemaakt," zegt hij na een serie kritische vragen van Derksen. "Het was niet de bedoeling dat het een enorme pagina in het AD zou worden, daar ben ik ook niet blij mee. Ik ga volgend jaar met pensioen en wil mij dan meer mengen in het maatschappelijk debat, door een platform te bieden aan mensen met een conservatieve levensovertuiging. Wat mij de afgelopen jaren is opgevallen, is dat veel mensen helemaal klaar zijn met de politiek en wat ze in de media zien."

Derksen blijft echter kritisch en richt zich rechtstreeks tot Duk: "Het idee snap ik. Een conservatieve beweging pas ik bij, maar waarom moeten al die christenen erbij? Ik vind het heel onjuist dat je die sector erbij trekt. Je hebt dit op het verkeerde podium gezegd, met allerlei SGP- en ChristenUnie-mensen erbij."

Duk weerspreekt dat en benadrukt dat zijn rol niet moet worden overdreven. Volgens Derksen gebeurt dat al wel: door de media-aandacht wordt Duk nu al als 'boegbeeld' van de beweging gezien. “Hopelijk mag ik hier nog eens aanschuiven van Johan,” zegt Duk tot slot.

