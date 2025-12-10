LIVE Champions League | Grim wijzigt Ajax zes keer, basisplaatsen voor Steur en Mokio

Na vijf wedstrijden heeft Ajax nog altijd geen punten in de Champions League. De Amsterdammers verloren al van Internazionale, Olympique Marseille, Chelsea, Galatasaray en Benfica. De ploeg van Fred Grim hoopt in Azerbeidzjan eindelijk een zege te kunnen boeken.

Tegenstander Qarabag staat er een stuk beter voor in de competitiefase. De koploper van Azerbeidzjan behaalde zeven punten in de eerste vijf duels: er werd gewonnen van Benfica en FC Kopenhagen, terwijl Chelsea op een gelijkspel werd gehouden. Qarabag verloor verder van Napoli en Athletic Bilbao.