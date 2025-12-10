Live voetbal

LIVE Champions League | Grim wijzigt Ajax zes keer, basisplaatsen voor Steur en Mokio

Godts Qarabag Ajax Champions League
Foto: © Imago / Realtimes
2 reacties
Redactie FCUpdate
10 december 2025, 17:31

Ajax neemt het in de zesde speelronde van de Champions League op tegen de kampioen van Azerbeidzjan: FK Qarabag. Uit de eerste vijf wedstrijden in het miljardenbal vergaarden de Amsterdammers geen enkel punt, waardoor de club troosteloos onderaan staat op de ranglijst. Lukt het Fred Grim en zijn mannen om vanavond eindelijk van de hatelijke nul af te komen? Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in Azerbeidzjan, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij FK Qarabag - Ajax.

LIVE Champions League: Qarabag - Ajax

5m geleden

18:20

Opstelling van Ajax wekt verbazing

Fred Gim heeft besloten om zes wijzigingen door te voeren in de opstelling van Ajax. Die beslissing zorgt voor grote verbazing bij Ziggo Sport-analist Wim Kieft, zo laat hij weten in de studio: "Ik vind het waanzinnig als ik heel eerlijk ben (over opstelling). Dit is wel een wedstrijd die je serieus mag benaderen. Ze hebben het over Feyenoord, maar dat is over een paar dagen. Er zitten ook vier dagen tussen, dat is tijd genoeg. Het is een middenveld met een 17-jarige en een 18-jarige en een Japanner die daar nooit speelt. Ik vind het jammer. Ik had Godts laten spelen.  Ik vind dat je Champions League niet zo hoort te benaderen."

8m geleden

18:17

Vorig seizoen won Ajax in Baku

Vorig seizoen speelde Ajax ook tegen Qarabag, destijds in de Europa League. De Amsterdammers wonnen toen met 0-3 in Baku, mede door een vroege rode kaart voor de kampioen van Azerbeidzjan. Taylor, Weghorst en Akpom zorgden destijds voor de doelpunten. 

13m geleden

18:11

Bouwman kijkt uit naar debuut

Ajax-verdediger Sam Bouwman maakt vandaag zijn debuut in de Champions League. Hij heeft er zin in en is gebrand op het halen van een goed resultaat, zo zegt hij vlak voor de wedstrijd in gesprek met Ziggo Sport-verslaggever Sam van Royen: "Een klein beetje spanning is er wel bij, maar niet heel veel meer dan in een andere wedstrijd. We willen echt van de nul punten af. Dit is geen makkelijke tegenstander, dus het wordt een lastige wedstrijd."

18m geleden

18:07

Regenachtige dag in Baku

Ajax is gearriveerd in een kletsnat Tofiq Bahramov Stadium. Het heeft de hele dag geregeld in Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. De vraag is of dat veel invloed gaat hebben op de grasmat.

1u geleden

17:37

De namen van Qarabag

Qarabag speelt met de volgende namen tegen Ajax:

Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran.

1u geleden

17:31

Grim voert zes wijzigingen door, basisplaatsen Steur, Mokio en Moro

Fred Grim heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt. De interim-trainer van de Amsterdammers kijkt vast vooruit naar De Klassieker van zondag en voert liefst zes wijzigingen door. Onder meer Sean Steur, Jorthy Mokio en Raúl Moro mogen zich opmaken voor een basisplaats op bezoek bij Qarabag.

Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Itakura, Steur, Mokio; Gloukh, Dolberg, Moro.

2u geleden

16:50

2u geleden

16:49

Ajax nog altijd puntloos

Na vijf wedstrijden heeft Ajax nog altijd geen punten in de Champions League. De Amsterdammers verloren al van Internazionale, Olympique Marseille, Chelsea, Galatasaray en Benfica. De ploeg van Fred Grim hoopt in Azerbeidzjan eindelijk een zege te kunnen boeken. 

Tegenstander Qarabag staat er een stuk beter voor in de competitiefase. De koploper van Azerbeidzjan behaalde zeven punten in de eerste vijf duels: er werd gewonnen van Benfica en FC Kopenhagen, terwijl Chelsea op een gelijkspel werd gehouden. Qarabag verloor verder van Napoli en Athletic Bilbao.

2u geleden

16:45

Welkom!

Goedemiddag en welkom in het liveblog voor het Champions League-duel tussen Qarabag FK en Ajax. Het duel in het Tofikh Bakhramovstadion in Baku gaat om 18.45 uur van start.

Qarabağ - Ajax

Qarabağ
18:45
Ajax
2,07
3,90
3,50
Vandaag om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
5
13
15
2
Bayern München
6
11
15
3
Atalanta
6
2
13
4
Paris SG
5
11
12
5
Inter
6
8
12
6
Real Madrid
5
7
12
7
Atlético
6
3
12
8
Liverpool
6
3
12
9
Spurs
6
6
11
10
Dortmund
5
6
10
11
Chelsea
6
5
10
12
Man City
5
5
10
13
Sporting
6
4
10
14
Barcelona
6
3
10
15
Newcastle
5
7
9
16
Marseille
6
3
9
17
Galatasaray
6
0
9
18
Monaco
6
-1
9
19
PSV
6
4
8
20
Leverkusen
5
-2
8
21
Qarabağ
5
-1
7
22
Napoli
5
-3
7
23
Juventus
5
0
6
24
Pafos
5
-3
6
25
R. Union SG
6
-8
6
26
Olympiakos
6
-7
5
27
Club Brugge
5
-5
4
28
Athletic
5
-5
4
29
København
5
-7
4
30
Frankfurt
6
-8
4
31
Benfica
5
-4
3
32
Slavia
6
-9
3
33
Bodø/Glimt
5
-4
2
34
Villarreal
5
-8
1
35
Kairat
6
-11
1
36
Ajax
5
-15
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

