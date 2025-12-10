LIVE Champions League | Grim wijzigt Ajax zes keer, basisplaatsen voor Steur en Mokio

Ajax neemt het in de zesde speelronde van de Champions League op tegen de kampioen van Azerbeidzjan: FK Qarabag. Uit de eerste vijf wedstrijden in het miljardenbal vergaarden de Amsterdammers geen enkel punt, waardoor de club troosteloos onderaan staat op de ranglijst. Lukt het Fred Grim en zijn mannen om vanavond eindelijk van de hatelijke nul af te komen? Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in Azerbeidzjan, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij FK Qarabag - Ajax.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
