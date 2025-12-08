Imke Courtois hoopt dat Ajax-talent zo snel mogelijk debuteert in de nationale ploeg van België. De voormalig voetbalster vreest dat Bounida anders voor Marokko kan kiezen.

Bounida speelde interlands voor diverse jeugdploegen van België; vorige maand kwam hij nog uit voor België Onder 21. De frivole buitenspeler annex aanvallende middenvelder groeide op in België, maar heeft Marokkaanse roots. Courtois, zelf voormalig international van de Belgische vrouwenploeg, hoopt dat Bounida niet voor Marokko gaat kiezen.

“Wat creativiteit en genialiteit betreft: dáárvoor ga je naar een wedstrijd, om zo’n jongen te zien voetballen”, zegt Courtois maandagavond bij Rondo. “Ik had hem allang een cap gegeven, puur om hem vast te leggen. Hij kan immers nog kiezen voor Marokko, als ik me niet vergis. In dat opzicht zou ik hem zo snel mogelijk binden.”

Volgens Youri Mulder zit de negentienjarige Bounida ‘nog lang niet’ op het niveau van de Belgische ploeg. “Dat klopt. Alleen wil je hem wél zo snel mogelijk vastleggen. Ik ben er bovendien van overtuigd dat Marokko óók heel snel werk van hem gaat maken. Daar ben ik echt zeker van.”

Wat vindt Courtois er eigenlijk van dat talentvolle Belgische spelers zoals Bounida vaak naar Nederland trekken? “Ik begrijp dat ergens wel, België voelt vaak toch een beetje als een springplank. En ik snap ook dat spelers als Bounida dromen van clubs als Ajax. Zeker Ajax in betere tijden, maar qua speelstijl past dat nog steeds prima.”