Dick Advocaat heeft maandagavond in Vandaag Inside gereageerd op zijn prestatie door zich met Curaçao te plaatsen voor het WK. De 78-jarige coach is er trots op en hoopt dat er nu meer spelers voor Curaçao willen uitkomen, maar vreest dat het lastig wordt.

"Het is zeker een felicitatie waard", reageert Advocaat wanneer presentator Wilfred Genee hem vol enthousiasme complimenteert. Voor het eerst in de geschiedenis mag Curaçao zich laten zien op een WK. Vrijdag werd tijdens de loting in Washington duidelijk dat het land het opneemt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust.

"Dat duurde allemaal wel verschrikkelijk lang met die loting", moppert Advocaat in Vandaag Inside. "Het is de moeilijkste kwalificatie in mijn loopbaan als trainer geweest, maar er zat van het begin af weinig druk op. Als je bondscoach van Nederland of België bent, dan móet je je kwalificeren. Met Curaçao speelden we in eerste instantie met het oog op de Gold Cup. Die hebben we ook dit jaar gespeeld. Door de resultaten die we in aanloop daarnaar hebben gehaald, mogen we nu meedoen. We bleven maar ongeslagen, het is ongelooflijk."

Excelsior-spits

Nu Curaçao zich heeft geplaatst voor het WK, vraagt Genee of Advocaat erin gaat slagen om voor het eindtoernooi meer spelers te overtuigen om voor Curaçao uit te komen. Dat verwacht de bondscoach echter niet: "Dat is lastig. We hebben voorin wat problemen, dus we gaan nog wel even kijken naar de spits van Excelsior", doelt Advocaat op Jerolldino Bergraaf. "Hij speelt daar goed en doet het prima."