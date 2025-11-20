De kans is groot dat Vandaag Inside komend voorjaar drie weken lang vanuit Curaçao wordt uitgezonden, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Het zou echter niet gaan om uitzendingen tijdens het WK voetbal, zoals eerder de bedoeling leek.

Journalist Dennis Jansen schrijft donderdag dat de handtekeningen nog moeten worden gezet, maar dat een uitstapje naar Curaçao steeds waarschijnlijker wordt. Na het reguliere seizoen - dat eindigt op 15 mei - zou het programma de oceaan moeten oversteken voor een periode van drie weken.

Artikel gaat verder onder video

De exacte startdatum wordt niet genoemd. Ook is het 'nog niet helemaal zeker' of de heren Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen allemaal van de partij zullen zijn. Derksen liet in september al weten dat hij het plan eigenlijk niet ziet zitten en dat bleek ook in de uitzending van woensdagavond.

Genee heeft er in ieder geval zin in. “We gaan sowieso, dus dat wordt een groot feest daar.” Volgens het Algemeen Dagblad is het de bedoeling dat dat Genee de eerste twee weken voor zijn rekening neemt, waarna Hélène Hendriks het stokje overneemt.

“Ook tijdens het WK voetbal blijft SBS 6 ‘gewoon in Nederland uitzenden’, zowel met het trio van Vandaag Inside als De Oranjezomer, of mogelijk een combinatie daarvan”, klinkt het verder. SBS6 zou mikken op twee uitzendingen per avond tijdens het WK. Genee, Van der Gijp en Derksen zouden dan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag te zien zijn, op vrijdag, zaterdag en zondag zou Hélène Hendriks presenteren.

Aanvankelijk leek het uitstapje naar Curaçao bedoeld om het WK makkelijker te kunnen volgen, met inachtneming van het tijdsverschil. Maar nu lijkt het er dus op dat SBS6 vóór het toernooi naar Caraïbische eiland gaat.