PSV moet het contract van Peter Bosz snel verlengen als Ajax ervoor kiest Jordi Cruijff aan te stellen als technisch directeur. Dat zegt Johan Derksen, die verwacht dat Cruijff de hoofdtrainer van PSV naar Amsterdam wil halen.

Nu Ajax serieus werk maakt van de komst van Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur, wordt Peter Bosz steeds vaker in verband gebracht met een pikante overstap naar Amsterdam. De twee hebben een speciale band met elkaar, nadat ze in het verleden samenwerkten bij Maccabi Tel Aviv. "Peter Bosz heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart, omdat we heel fijn hebben samengewerkt", zei Jordi Cruijff eerder al eens over de coach van PSV.

In Vandaag Inside werd een nieuwe samenwerking tussen Bosz en Cruijff besproken. Die zou namelijk kunnen ontstaan als Cruijff technisch directeur wordt in de Johan Cruijff ArenA. "Die gaat met een Spanjaard komen of met Peter Bosz", stelt Derksen. "Maar als PSV hoort dat Jordi technisch directeur van Ajax wordt, dan gaat PSV Bosz natuurlijk langer vastleggen."

Valentijn Driessen, ook te gast in het programma, ziet een overstap van Bosz naar Amsterdam wel zitten: "Op het moment dat het zou gebeuren dat Bosz naar Ajax gaat, zou dat fantastisch zijn voor Ajax. Alleen niemand biedt garanties de afgelopen jaren. Dat hebben we wel gezien met Jan van Halst, Kroes... en wie hebben er niet gefaald daar? Danny Blind, dus wat dat betreft..."