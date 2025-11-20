Live voetbal

Johan Derksen vermoedt dat Ajax Peter Bosz gaat benaderen bij komst Jordi Cruijff

Peter Bosz en Ajax
20 november 2025, 13:00

PSV moet het contract van Peter Bosz snel verlengen als Ajax ervoor kiest Jordi Cruijff aan te stellen als technisch directeur. Dat zegt Johan Derksen, die verwacht dat Cruijff de hoofdtrainer van PSV naar Amsterdam wil halen.

Nu Ajax serieus werk maakt van de komst van Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur, wordt Peter Bosz steeds vaker in verband gebracht met een pikante overstap naar Amsterdam. De twee hebben een speciale band met elkaar, nadat ze in het verleden samenwerkten bij Maccabi Tel Aviv. "Peter Bosz heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart, omdat we heel fijn hebben samengewerkt", zei Jordi Cruijff eerder al eens over de coach van PSV.

In Vandaag Inside werd een nieuwe samenwerking tussen Bosz en Cruijff besproken. Die zou namelijk kunnen ontstaan als Cruijff technisch directeur wordt in de Johan Cruijff ArenA. "Die gaat met een Spanjaard komen of met Peter Bosz", stelt Derksen. "Maar als PSV hoort dat Jordi technisch directeur van Ajax wordt, dan gaat PSV Bosz natuurlijk langer vastleggen."

Valentijn Driessen, ook te gast in het programma, ziet een overstap van Bosz naar Amsterdam wel zitten: "Op het moment dat het zou gebeuren dat Bosz naar Ajax gaat, zou dat fantastisch zijn voor Ajax. Alleen niemand biedt garanties de afgelopen jaren. Dat hebben we wel gezien met Jan van Halst, Kroes... en wie hebben er niet gefaald daar? Danny Blind, dus wat dat betreft..."

Zou Peter Bosz een overstap naar Ajax moeten overwegen?

1226 stemmen

CG
2.680 Reacties
850 Dagen lid
13.383 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het zou (ineerste instantie) zeker niet gek wezen. Bosz had al bewezen dat hij het biij Ajax goed deed. En als hij met Jordi Cruijff zou werken, waarom dan niet ???? De geweeste CL-wedstrijd(en) tegen de Turkse voetbalclub Galatasaray zal dan ook niet meer voorkomen lijkt mij. Ik hoor het graag !!

Docker
54 Reacties
3 Dagen lid
102 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Er is momenteel nog niets zeker. Wat Cruijff betreft niet en ook Bosz niet.

Neesje
1.614 Reacties
1.151 Dagen lid
8.747 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bosz zou wel gek zijn !!!

dilima1966
2.799 Reacties
892 Dagen lid
15.645 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Alleen als Jordi Cruijff technische directeur wordt heeft ajax kans om peter binnen te kunnen halen anders is het kansloos eerst nog maar zien of jordi het wel wil

Klantenservice
1.665 Reacties
957 Dagen lid
18.262 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik snap dat ze aan Bosz denken, hij doet het goed bij PSV. Ik denk alleen niet dat Bosz het gaat doen. Waarom vertrekken bij een club waar het rustig is, om over te stappen naar een club waar het intern momenteel onrustig en instabiel is? Denk dat hij daarnaast afwacht wat Koeman gaat doen na het WK.

