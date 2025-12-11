Gregory van der Wiel heeft weten te voorkomen dat zijn villa noodgedwongen werd geveild. De oud-voetballer van onder meer Ajax en Paris Saint-Germain stond afgelopen dinsdag in de Amsterdamse rechtbank omdat een schuldeiser zijn huis wilde gaan veilen.

Van der Wiel leende in de zomer van 2022 een bedrag van liefst 850.000 euro bij een Amsterdamse vennootschap, die volgens Quote gelinkt kan worden aan een bekende Quote 500-familie. Met dit geld wilde hij beleggen, waarmee hij hoopte stevige rendementen te behalen. Bij de lening zat namelijk een rente van liefst twaalf procent. In juni 2024, twee jaar na het afsluiten van de lening, gaf Van der Wiel zijn leninggever tweede hypotheekrechten op zijn Amstelveense woonhuis en een appartement. In dit jaar kwam de oud-voetballer ook zijn renteafspraken niet meer na.

Begin 2025 liep de situatie verder uit de klauwen. De geldschieter is van mening dat Van der Wiel tienduizenden euro's aan rente schuldig is. Derhalve laat hij dan ook beslag leggen op Van der Wiel''s pensioen, van circa 38.000 euro. Bovendien probeerde hij om de oud-voetballer failliet te laten verklaren. Dit mislukte, waarna de geldverstrekker koos voor een andere route: gedwongen verkoop van de Amstelveense villa van Van er Wiel. Daarnaast werd er gesteld dat de voormalig Ajacied inmiddels ruim zeven ton aan aflossing en rente verschuldigd, waardoor er stappen werden gezet richting een gedwongen veiling van de villa van Van der Wiel.

Van der Wiel is het daar niet mee eens en stapte daarop naar de rente om gedwongen verkoop te voorkomen. De rechter oordeelde dat de veiling voorlopig niet mag doorgaan en ook het beslag op het pensioen is opgeheven. Er is namelijk nog een andere procedure waarin de rechtmatigheid van de lening wordt betwist. Van der Wiel voert onder meer aan dat hij de lening als privépersoon afsloot en dat de rente daarom nietig zou kunnen worden verklaard. Volgens zijn advocaat gaat het om een rentegeschil, maar is er nog mogelijkheid om tot een oplossing te komen. "Het geld is er", aldus de advocaat van Van der Wiel.