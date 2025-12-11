SC Heerenveen-directeur Ferry de Haan is niet te spreken over het herenakkoord dat er is tussen Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en FC Utrecht wat betreft het weghalen van spelers bij elkaar. Voor de overige club in de Eredivisie geldt dit niet, waardoor zij nog altijd 'volledig leeggeroofd' kunnen worden. De Haan wil dat daar snel verandering in komt en gaat zich dan ook hard maken voor deze kwestie.

In 2018 sloten Ajax, AZ, Feyenoord, PSV, FC Utrecht, en toen ook nog Vitesse, een herenakkoord over het weghalen van spelers bij elkaar. Hierover waren de nodige meningsverschillen en afgelopen zomer is er een vernieuwde regeling gesloten tussen de vijf eerstgenoemde clubs. Vanaf deze zomer mogen ze ieder jaar één speler van een andere aangesloten club actief benaderen en overnemen. Wel worden hierbij strengere financiële voorwaarden gehanteerd. Wanneer een overgenomen speler tien wedstrijden in het eerste elftal speelt, moet de nieuwe club hetzelfde bedrag nogmaals betalen. Daarnaast krijgen de oorspronkelijke clubs recht op twee procent van een eventuele toekomstige transfersom.

De Haan baalt van het 'herenakkoord', sinds afgelopen zomer bekend als 'Regeling Jeugdopleidingen' en wil verandering. "De clubs van ons niveau kunnen nog steeds volledig leeggeroofd worden. Uiteindelijk wil natuurlijk iedereen dat zijn talenten debuteren onder de lichtmasten van het eigen stadion. We gaan kijken of er een regeling getroffen kan worden die in eerste instantie Eredivisie-breed, maar idealiter ook betaald voetbal-breed ingezet kan worden", laat de directeur van sc Heerenveen weten in de podcast De Bestuurskamer.

Clubs uit de middenmoot worden er vaak moedeloos van dat er zoveel spelers weggehaald worden bij ze, zo geeft De Haan aan. "Maar het moet blijven lonen om op te leiden”, vervolgt de oud-voetballer, die met Feyenoord beslag wist te leggen op de landstitel en de UEFA Cup. "Niets is namelijk zo frustrerend als dat. En natuurlijk hoort het bij het systeem waar we in zitten en plukken we er af en toe de vruchten van, maar het moet blijven lonen om talent op te leiden.”

De Haan wil eenzelfde regeling voor hele Eredivisie

Diverse clubs heb zich nu verenigd om het herenakkoord aan te pakken. "Er is nu een groepje voor samengesteld met AD’s en TD’s van meerdere clubs. Zo kunnen we niet alleen voetbaltechnisch, maar ook financieel kijken naar de mogelijkheden voor eenzelfde soort regeling voor de hele Eredivisie. Het is extreem belangrijk, want clubs horen te leven van het ontwikkelen van talent en het daarna verkopen ervan.”

“Bovendien is het gekkenwerk dat je jongens van elf jaar uit hun vertrouwde omgeving weghaalt”, gaat De Haan verder. “Laat ze gewoon ontwikkelen. Volgens mij gedijen ze ook het beste in die vertrouwde omgeving. En natuurlijk komt er uiteindelijk een moment dat het talent het niveau van de club overstijgt, maar ik denk dat er genoeg voorbeelden zijn van spelers die te vroeg vertrekken”, besluit de algemeen directeur van de Friezen.