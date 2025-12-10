is absoluut geen goede keeper, zo stelt Valentijn Driessen woensdag bij Vandaag Inside. Volgens de verslaggever heeft een zwak optreden van de Tsjech ervoor gezorgd dat PSV onderuitging tegen Atlético Madrid (2-3). Johan Derksen stelt dat de Eindhovenaren een fout hebben gemaakt door Kovár en Nick Olij te halen afgelopen zomer, terwijl ook beschikbaar was.

PSV speelde dinsdag een goede openingsfase tegen Atlético Madrid waarin het op 1-0 kwam, maar wist de kansen op meer vervolgens niet te benutten. De Spaanse grootmacht wist vervolgens drie keer te scoren. Hoewel PSV het in de slotfase nog wel spannend maakte, kon de ploeg van Peter Bosz een nederlaag niet meer afwenden.

Artikel gaat verder onder video

“Die keeper is natuurlijk een drama”, zegt Driessen over Kovár als Wilfred Genee vraagt of de doelpunten van Atlético goed waren uitgespeeld. De eerste Spaanse goal ging echter een vervelende bal van de Tsjech aan vooraf, waarna ook Yarek Gasiorowski niet stond op te letten en zich liet aftroeven. “Die lange jongen moet gewoon naar de bal toe of ‘m wegschieten, maar hij doet niks.” Bij de 1-2 liet Kovár een afstandschot in het pad van Dávid Hancko vallen. Bij het zien van de beelden vraagt Wierd Duk zich af waarom de doelman de bal niet naar de zijkant stompt. “Omdat het geen goede keeper is”, aldus Driessen.

Derksen haalt vervolgens aan dat hij er niets van snapt dat PSV afgelopen zomer Kovár en Olij heeft gehaald. “Het is onbegrijpelijk dat ze Roefs over het hoofd hebben gezien in Nederland. Wekelijks de uitblinker bij Sunderland, op het hoogste niveau dat er bestaat.” Eerder heeft Derksen zich ook al lovend uitgesproken over de keeper en vroeg hij zich af waarom Ajax hem niet heeft gehaald.