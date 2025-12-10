Live voetbal

Driessen fileert Kovár na zwak optreden, Derksen had Roefs willen zien bij PSV

Valentijn Driessen en Johan Derksen
Foto: © Talpa / Realtimes
10 december 2025, 22:35

Matej Kovár is absoluut geen goede keeper, zo stelt Valentijn Driessen woensdag bij Vandaag Inside. Volgens de verslaggever heeft een zwak optreden van de Tsjech ervoor gezorgd dat PSV onderuitging tegen Atlético Madrid (2-3). Johan Derksen stelt dat de Eindhovenaren een fout hebben gemaakt door Kovár en Nick Olij te halen afgelopen zomer, terwijl ook Robin Roefs beschikbaar was.

PSV speelde dinsdag een goede openingsfase tegen Atlético Madrid waarin het op 1-0 kwam, maar wist de kansen op meer vervolgens niet te benutten. De Spaanse grootmacht wist vervolgens drie keer te scoren. Hoewel PSV het in de slotfase nog wel spannend maakte, kon de ploeg van Peter Bosz een nederlaag niet meer afwenden.

“Die keeper is natuurlijk een drama”, zegt Driessen over Kovár als Wilfred Genee vraagt of de doelpunten van Atlético goed waren uitgespeeld. De eerste Spaanse goal ging echter een vervelende bal van de Tsjech aan vooraf, waarna ook Yarek Gasiorowski niet stond op te letten en zich liet aftroeven. “Die lange jongen moet gewoon naar de bal toe of ‘m wegschieten, maar hij doet niks.” Bij de 1-2 liet Kovár een afstandschot in het pad van Dávid Hancko vallen. Bij het zien van de beelden vraagt Wierd Duk zich af waarom de doelman de bal niet naar de zijkant stompt. “Omdat het geen goede keeper is”, aldus Driessen.

Derksen haalt vervolgens aan dat hij er niets van snapt dat PSV afgelopen zomer Kovár en Olij heeft gehaald. “Het is onbegrijpelijk dat ze Roefs over het hoofd hebben gezien in Nederland. Wekelijks de uitblinker bij Sunderland, op het hoogste niveau dat er bestaat.” Eerder heeft Derksen zich ook al lovend uitgesproken over de keeper en vroeg hij zich af waarom Ajax hem niet heeft gehaald.

Dávid Hancko van Atlético Madrid

Hancko verklaart Feyenoord-scheenbeschermers: ‘Gewacht op geboorte van mijn tweede zoon’

Couhaib Driouech van PSV

Driouech steekt hand in eigen boezem na nederlaag: ‘Ik moet twee keer scoren’

Dominik Szoboszlai van Liverpool

Absentie Salah en Gakpo deert Liverpool niet dankzij late strafschop Szoboszlai

PSV - Atlético

PSV
2 - 3
Atlético Madrid
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Matej Kovár

Matej Kovár
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (17 mei 2000)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
15
0
2024/2025
Leverkusen
5
0
2023/2024
Leverkusen
1
0
2023/2024
Man Utd
0
0

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
5
13
15
2
Bayern München
6
11
15
3
Atalanta
6
2
13
4
Paris SG
5
11
12
5
Inter
6
8
12
6
Real Madrid
5
7
12
7
Atlético
6
3
12
8
Liverpool
6
3
12
9
Spurs
6
6
11
10
Dortmund
5
6
10
11
Chelsea
6
5
10
12
Man City
5
5
10
13
Sporting
6
4
10
14
Barcelona
6
3
10
15
Newcastle
5
7
9
16
Marseille
6
3
9
17
Galatasaray
6
0
9
18
Monaco
6
-1
9
19
PSV
6
4
8
20
Leverkusen
5
-2
8
21
Qarabağ
5
-1
7
22
Napoli
5
-3
7
23
Juventus
5
0
6
24
Pafos
5
-3
6
25
R. Union SG
6
-8
6
26
Olympiakos
6
-7
5
27
Club Brugge
5
-5
4
28
Athletic
5
-5
4
29
København
5
-7
4
30
Frankfurt
6
-8
4
31
Benfica
5
-4
3
32
Slavia
6
-9
3
33
Bodø/Glimt
5
-4
2
34
Villarreal
5
-8
1
35
Kairat
6
-11
1
36
Ajax
5
-15
0

Complete Stand

