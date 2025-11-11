Live voetbal

Vandaag Inside eensgezind: Ajax heeft gefaald door Roefs te laten lopen

Ajax had zich afgelopen zomer moeten versterken met Robin Roefs, zo luidt de eensgezinde mening van de tafel van Vandaag Inside. De Amsterdammers waren geïnteresseerd in de voormalig keeper van NEC, maar vonden hem te duur. Nu maakt hij veel indruk in de Premier League bij Sunderland.

Eind mei werd bekend dat Ajax serieuze interesse had in Roefs en dat de 22-jarige keeper erg hoog op het lijstje van Alex Kroes stond. NEC besloot de talentvolle doelman niet eenvoudig te laten gaan en hanteerde een vraagprijs van zes miljoen euro. Dat was Ajax te gortig. Uiteindelijk haalden de Amsterdammers Vitezslav Jaros op huurbasis van Liverpool, terwijl de negentienjarige Joeri Heerkens overkwam van Sparta Praag.

Later in de transferperiode vertrok Roefs alsnog bij NEC, toen Sunderland aanklopte. De Engelse promovendus betaalde uiteindelijk een bedrag van ruim tien miljoen euro voor de jongeling, die momenteel grote indruk maakt bij de stuntploeg. “Ik denk dat dat de keeper van het Nederlands elftal wordt”, begint Johan Derksen bij Vandaag Inside. Daar is Wilfred Genee het mee eens. “Hoe kunnen ze die bij Ajax nou niet genomen hebben? Nu staat er een man van 42 op goal”, doelt hij op Remko Pasveer. “Die laat je toch niet lopen? Al kost hij tien miljoen, het is een wereldkeeper. Echt niet normaal.” René van der Gijp beaamt dat het ‘onbegrijpelijk’ is.

Brobbey groeit bij Sunderland

Naast Roefs maakte ook Brian Brobbey afgelopen zomer de stap naar Sunderland, waar hij de afgelopen weken belangrijk is geweest. Twee weken geleden verzorgde de spits de assist op de winnende goal op bezoek bij Chelsea (1-2), terwijl hij zaterdag met zijn eerste goal in de Premier League voor de late gelijkmaker zorgde tegen Arsenal (2-2). Derksen en Van der Gijp twijfelen of Brobbey het gaat redden in Engeland. “Maar qua kracht kan hij het wel bolwerken”, geeft De Snor toe als Genee zegt dat Brobbey wel indruk maakte. “Laatst had hij ook al een assist, dus ik heb wel het idee dat het een beetje groeit”, besluit de presentator van VI hoopvol.

