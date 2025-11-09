Live voetbal

Britse media vol lof over Brobbey na 'geweldige' goal

Brian Brobbey van Sunderland
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
9 november 2025, 09:33

Brian Brobbey was zaterdag belangrijk voor Sunderland in de thuiswedstrijd tegen Arsenal, door in de blessuretijd de 2-2 op acrobatische wijze binnen te tikken. Na afloop is de Britse pers vol lof over de voormalig Ajax-spits.

Brobbey zorgde er met een doelpunt in minuut 94 voor dat Sunderland in eigen huis een punt pakte tegen koploper Arsenal. De spits wist het duel van Gabriel Magalhães te winnen en tikte de bal knap voorbij de uitkomende David Raya. Brobbey krijgt van Sky Sports een 7 voor zijn optreden. "Brobbey werd de held toen hij David Raya voor was en de gelijkmaker het doel in schoot", klinkt het.

Artikel gaat verder onder video

The Sunderland Echo is nog lovender voor de bonkige spits. "Wat een afronding", schrijft de lokale krant. "Hij was eerst gefrustreerd na wet kleine overtredingen voordat hij een punt veiligstelde met een geweldige late volley. Wat een moment." Brobbey krijgt een 8 voor zijn optreden. Datzelfde cijfer krijgt hij van de regionale krant Chronicle Live. "Hij kwam erin voor Isidor en zorgde voor meer fysieke aanwezigheid voorin. Maakte een geweldige late gelijkmaker."

Brobbey over zijn doelpunt

Na afloop van de wedstrijd verscheen Brobbey voor de camera van Sky Sports. "De trainer zei dat ik belangrijk moest zijn en hopelijk zou scoren", begint de aanvaller. "Het was een lange bal die werd doorgekopt. Daarna stond ik op de goede plek."

➡️ Meer Sunderland nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Brian Brobbey maakt de 2-2 bij Sunderland - Arsenal

Invaller Brobbey bezorgt stuntploeg Sunderland punt tegen koploper Arsenal

  • Gisteren, 20:37
  • Gisteren, 20:37
Xavi Simons bij Tottenham Hotspur

Boegeroep bij wissel Xavi Simons, maar Thomas Frank krijgt razendsnel gelijk

  • Gisteren, 19:00
  • Gisteren, 19:00
Manchester United juicht na de treffer van Bryan Mbeumo

Niet Van de Ven, maar Mathijs de Ligt grijpt absolute heldenrol bij Tottenham – Manchester United

  • Gisteren, 15:43
  • Gisteren, 15:43
1 reactie
Reageren
1 reactie
Marc Overtwix
38 Reacties
1 Dag lid
26 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooi wat Sunderland hem in die korte tijd heeft weten te leren. Moet geweldig zijn voor die jongen om nu eindelijk een club te hebben die in hem vertrouwd en een trainer te hebben die daadwerkelijk spelers beter kan maken. Goede keuze geweest van hem om te vertrekken!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Marc Overtwix
38 Reacties
1 Dag lid
26 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooi wat Sunderland hem in die korte tijd heeft weten te leren. Moet geweldig zijn voor die jongen om nu eindelijk een club te hebben die in hem vertrouwd en een trainer te hebben die daadwerkelijk spelers beter kan maken. Goede keuze geweest van hem om te vertrekken!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Sunderland - Arsenal

Sunderland
2 - 2
Arsenal
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
6
1
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
30
4

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
2
Chelsea
11
10
20
3
Man City
10
12
19
4
Sunderland
11
4
19
5
Spurs
11
9
18
6
Liverpool
10
4
18

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel