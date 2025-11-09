was zaterdag belangrijk voor Sunderland in de thuiswedstrijd tegen Arsenal, door in de blessuretijd de 2-2 op acrobatische wijze binnen te tikken. Na afloop is de Britse pers vol lof over de voormalig Ajax-spits.

Brobbey zorgde er met een doelpunt in minuut 94 voor dat Sunderland in eigen huis een punt pakte tegen koploper Arsenal. De spits wist het duel van Gabriel Magalhães te winnen en tikte de bal knap voorbij de uitkomende David Raya. Brobbey krijgt van Sky Sports een 7 voor zijn optreden. "Brobbey werd de held toen hij David Raya voor was en de gelijkmaker het doel in schoot", klinkt het.

Artikel gaat verder onder video

The Sunderland Echo is nog lovender voor de bonkige spits. "Wat een afronding", schrijft de lokale krant. "Hij was eerst gefrustreerd na wet kleine overtredingen voordat hij een punt veiligstelde met een geweldige late volley. Wat een moment." Brobbey krijgt een 8 voor zijn optreden. Datzelfde cijfer krijgt hij van de regionale krant Chronicle Live. "Hij kwam erin voor Isidor en zorgde voor meer fysieke aanwezigheid voorin. Maakte een geweldige late gelijkmaker."

Brobbey over zijn doelpunt

Na afloop van de wedstrijd verscheen Brobbey voor de camera van Sky Sports. "De trainer zei dat ik belangrijk moest zijn en hopelijk zou scoren", begint de aanvaller. "Het was een lange bal die werd doorgekopt. Daarna stond ik op de goede plek."