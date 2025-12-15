Joseph Oosting heeft ook zijn tweede competitiewedstrijd als trainer van Royal Antwerp FC winnend afgesloten. Op bezoek bij KAA Gent boekte The Great Old een 0-2 overwinning. beleefde na een kwartier spelen een even opmerkelijk als pijnlijk moment.

Oosting debuteerde anderhalve week geleden met een spectaculaire bekerzege op de bank bij Antwerp. Na een 3-3 gelijkspel rekende de club na penalty's af met STVV, waardoor de kwartfinale werd bereikt. Vorig weekend leverde zijn thuisdebuut in de competitie een klinkende 3-0 zege op KRC Genk op. De Nederlandse spits Janssen droeg met een goal én een assist bij aan die ruime overwinning, terwijl ook Gyrano Kerk bij één van de treffers als aangever fungeerde.

Zondag ging Antwerp op bezoek bij Gent. Na een dik kwartier spelen, bij een 0-0 stand, kende Janssen een zeer ongelukkig moment. Na een afgeslagen tegenaanval wilde hij teruglopen naar zijn positie voorin, waarna hij van dichtbij een doeltrap van zijn eigen keeper Taishi Nozawa vól op zijn achterhoofd kreeg. Janssen ging gelijk gestrekt, maar kon door de medische staf wel worden opgelapt en maakte de 90 minuten uiteindelijk vol.

Na een halfuur spelen was het vervolgens Kerk die Antwerp op voorsprong zette. In de tweede helft was Janssen betrokken bij de tweede goal: na een pass van de spits tekende Anthony Valencia voor de 0-2 eindstand. Door de zege klimt Antwerp op naar de zevende plaats in de Belgische Pro League.