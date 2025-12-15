Live voetbal

Pijnlijk moment Vincent Janssen deert Antwerp niet: Oosting wint ook tweede competitieduel

Vincent Janssen
Foto: © DAZN België
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
15 december 2025, 06:25

Joseph Oosting heeft ook zijn tweede competitiewedstrijd als trainer van Royal Antwerp FC winnend afgesloten. Op bezoek bij KAA Gent boekte The Great Old een 0-2 overwinning. Vincent Janssen beleefde na een kwartier spelen een even opmerkelijk als pijnlijk moment.

Oosting debuteerde anderhalve week geleden met een spectaculaire bekerzege op de bank bij Antwerp. Na een 3-3 gelijkspel rekende de club na penalty's af met STVV, waardoor de kwartfinale werd bereikt. Vorig weekend leverde zijn thuisdebuut in de competitie een klinkende 3-0 zege op KRC Genk op. De Nederlandse spits Janssen droeg met een goal én een assist bij aan die ruime overwinning, terwijl ook Gyrano Kerk bij één van de treffers als aangever fungeerde.

Artikel gaat verder onder video

Zondag ging Antwerp op bezoek bij Gent. Na een dik kwartier spelen, bij een 0-0 stand, kende Janssen een zeer ongelukkig moment. Na een afgeslagen tegenaanval wilde hij teruglopen naar zijn positie voorin, waarna hij van dichtbij een doeltrap van zijn eigen keeper Taishi Nozawa vól op zijn achterhoofd kreeg. Janssen ging gelijk gestrekt, maar kon door de medische staf wel worden opgelapt en maakte de 90 minuten uiteindelijk vol.

Na een halfuur spelen was het vervolgens Kerk die Antwerp op voorsprong zette. In de tweede helft was Janssen betrokken bij de tweede goal: na een pass van de spits tekende Anthony Valencia voor de 0-2 eindstand. Door de zege klimt Antwerp op naar de zevende plaats in de Belgische Pro League.

➡️ Meer Antwerp nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Louis van Gaal

Louis van Gaal op bezoek bij Marc Overmars, Joseph Oosting en consorten

  • za 13 december, 07:25
  • 13 dec. 07:25
Joseph Oosting met op de achtergrond het logo van Royal Antwerp FC

Heerlijk competitiedebuut Oosting bij Antwerp: Nederlanders belangrijk bij ruime zege op Genk

  • zo 7 december, 20:46
  • 7 dec. 20:46
Etienne Vaessen, keeper van FC Groningen

Feyenoord niet concreet voor Vaessen, ook Antwerp, Tigres en Wrexham geïnteresseerd

  • ma 1 december, 13:23
  • 1 dec. 13:23
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Gent - Antwerp

KAA Gent
0 - 2
Royal Antwerp FC
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Pro League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Joseph Oosting

Joseph Oosting
Royal Antwerp FC
Team: Antwerp
Functie: Coach
Leeftijd: 53 jaar (29 jan. 1972)

Meer info

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
6
Standard
18
-5
24
7
Genk
18
-2
24
8
Antwerp
18
2
23
9
Gent
18
-2
23
10
ZW
18
0
23

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel