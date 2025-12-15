Ajax staat op het punt om zich daadwerkelijk te gaan versterken met , zo meldt de BBC. De 27-jarige Japanner wordt volgens de Britse omroep morgen (dinsdag) medisch gekeurd door de Amsterdammers.

Medio november maakte Jan Verdonk, bekend van de Pantelic Podcast, als eerste melding van de interesse van Ajax in de diensten van Tomiyasu. De veelzijdige verdediger, die op alle posities achterin uit de voeten kan maar vooral voor de backposities in aanmerking komt, is transfervrij op te pikken nadat Arsenal zijn contract afgelopen zomer ontbond. Tomiyasu speelde in drie jaar ruim tachtig wedstrijden voor The Gunners, maar kwam door een zware knieblessure al sinds oktober 2024 niet meer in actie.

De voorbije week wisten onder meer Voetbal International en De Telegraaf al te melden dat Ajax daadwerkelijk werk maakt van de komst van Tomiyasu, die zich in Amsterdam in de kijker hoopt te spelen voor het aankomende WK. Telegraaf-clubwatcher Mike Verweij onthulde dat de Japanner een 'prestatiecontract' tot het einde van het seizoen gaat tekenen, waarbij hij Ajax nauwelijks salaris kost als hij er niet in slaagt om wedstrijdfit te worden.

De BBC schrijft zondagmiddag dat Tomiyasu morgen (dinsdag) medisch gekeurd zal worden door Ajax. De omroep schrijft voorts dat in het contract dat hij daarna zal ondertekenen géén optie voor een verlenging zal worden opgenomen. Verweij stelde eerder deze week echter dat de intentie bestaat om tot een 'langdurig contract' te komen als de verdediger 'een succes' zal blijken.