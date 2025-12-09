Ajax loopt geen financieel risico met de komst van , zo meldt De Telegraaf. De Amsterdammers zijn met de Japanse verdediger een 'prestatiecontract' overeengekomen, waardoor de club hem nauwelijks hoeft te betalen als het niet lukt om weer wedstrijdfit te geraken.

Voetbal International maakte dinsdagochtend melding van een 'akkoord op hoofdlijnen' tussen Ajax en de 27-jarige Tomiyasu. Volgens het weekblad gaat de oud-speler van onder meer Bologna en Arsenal een kortlopend contract ondertekenen in de Johan Cruijff ArenA, dat na een evaluatie aan het einde van het seizoen mogelijk verlengd zou kunnen worden. "Bijvoorbeeld met een jaar", aldus Tim van Duijn.

Artikel gaat verder onder video

Die constructie heeft alles te maken met de fitheid van Tomiyasu. De Japanner kwam immers al sinds 5 oktober 2024, toen hij inviel bij Arsenal - Southampton, niet meer in actie in een officiële wedstrijd. Sindsdien hield een knieblessure - waaraan hij uiteindelijk geopereerd is - hem van het veld. The Gunners besloten het contract van de verdediger afgelopen zomer in onderling overleg te ontbinden, zodat Tomiyasu zich in Japan kon focussen op zijn revalidatie.

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf bevestigt de berichtgeving van VI en schrijft dat Tomiyasu enkel nog medisch gekeurd moet worden, waarna hij zijn handtekening zal zetten onder een prestatiecontract tot medio 2026. "Club en speler hebben de intentie uitgesproken met elkaar om tafel te gaan over een langdurig contract als Tomiyasu de komende maanden een succes wordt in Amsterdam", schrijft Verweij. Wordt de Japanner géén succes, dan loopt de club echter geen financieel risico: "Speelt hij niet of nauwelijks, dan hoeft Ajax bijna geen salaris te betalen."