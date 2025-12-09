Ajax staat op het punt om zich deze winter te versterken met . De Amsterdammers zijn op hoofdlijnen akkoord met de Japanse verdediger over een kortlopend contract, een constructie die zowel bij de club als de speler goed past. Dat meldt Voetbal International.

De keuze voor een contract van beperkte duur heeft alles te maken met het blessureverleden van de 27-jarige Japans international. Tomiyasu is inmiddels een eind op weg in zijn herstel, maar heeft nog wedstrijdritme en groepstraining nodig om volledig fit te worden. Ajax volgt zijn situatie al langere tijd en ziet nu een unieke kans om een speler binnen te halen die normaal gesproken buiten bereik zou liggen, weet VI.

In de kijker spelen voor WK

Voor de clubloze Tomiyasu is de deal ideaal. Met het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van komende zomer, waar Japan onder andere tegen Nederland speelt, in het vooruitzicht, krijgt hij de mogelijkheid om zich weer in de kijker te spelen. Aan het einde van het seizoen wordt geëvalueerd of beide partijen de samenwerking willen voortzetten. "Bijvoorbeeld met een extra jaar", zo klinkt het.

Tomiyasu maakte in 2021 nog een miljoenen­transfer naar Arsenal, dat zo’n twintig miljoen euro betaalde aan Bologna. In Londen kwam hij tot 84 wedstrijden en bewees hij op alle posities in de verdediging inzetbaar te zijn. Hardnekkige knieblessures gooiden echter roet in het eten. Vorig seizoen speelde hij nauwelijks en in februari ging hij onder het mes. Enkele maanden later werd zijn contract in goed overleg ontbonden, zodat hij in Japan volledig kon revalideren.

Bij Ajax wordt Tomiyasu niet de eerste Japanner in de selectie. De ploeg van interim-trainer Fred Grim beschikt namelijk al over Ko Itakura, die afgelopen weken voor de verdediging speelt, als nummer-zes.