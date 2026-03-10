Een Mexicaanse journalist heeft deze week een enorme blunder begaan. Edgar Valero van El Heraldo schreef in een stuk over de Portugese nationale ploeg namelijk dat de overleden een goed alternatief zou zijn voor de geblesseerde .

Komende interlandperiode neemt Portugal het in vriendschappelijke wedstrijden op tegen Mexico en Canada. Roberto Martínez kan daarin geen beroep doen op Ronaldo, die kampt met een hamstringblessure. Valero besloot daarom in El Heraldo een artikel te schrijven waarin hij verschillende mogelijke vervangers voor de superster opnoemde. Bizar genoeg noemde hij ook Jota, die afgelopen zomer om het leven kwam bij een auto-ongeluk, ook als optie.

De fout van Valero ging al snel viraal op social media, waar mensen verontwaardigd reageerden. De verslaggever besloot met humor te reageren. “Bedankt voor de likes en retweets. Ik was van plan Jota te interviewen, maar hij is overleden, verdorie! Ach ja, volgende keer zorg ik dat de persoon in kwestie nog leeft”, aldus Valero op X, waarna nog meer woeste reacties volgden.

Enkele uren later besloot de Mexicaan alsnog zijn excuses aan te bieden. “Laat me uitleggen wat er is gebeurd. Het is een ernstige fout, ja…”, begint Valero. “Tijdens het schrijven dacht ik aan Rafael Leão, maar toen schoot de naam van Jota mij te binnen.” Volgens de verslaggever merkte hij zijn fout op tijdens het nalezen en heeft hij dit gecorrigeerd, maar hebben ‘computer-duiveltjes’ ervoor gezorgd dat de foutieve versie werd gepubliceerd. “Ik erken mijn fout en aan iedereen die zich beledigd voelt, bied ik mijn excuses aan. Ik zit al 40 jaar in dit vak en ik weet zeker dat ik vele andere fouten heb gemaakt, en dat maakt me geen slechte journalist, noch een amateur. Deze dingen gebeuren nu eenmaal”, besluit hij.