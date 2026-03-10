PSV heeft van de gemeente Eindhoven groen licht gekregen voor het zogeheten "voorkeursontwerp" voor de verbouwing van het Philips Stadion, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Na maanden van wachten voor de supporters komt er nu eindelijk schot in de zaak, waardoor er op korte termijn meer duidelijkheid komt over de plannen om de thuisbasis van de Eindhovenaren fors uit te breiden.

De club ontving afgelopen dinsdag een formeel akkoord van het college van burgemeester en wethouders. Hierdoor kan PSV de volgende stap zetten in het proces, dat uiteindelijk moet leiden tot een stadion met meer dan 50.000 zitplaatsen. De omwonenden en andere betrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd dat zij volgende week donderdag, op 19 maart, uitgebreid zullen worden bijgepraat over de gekozen variant. PSV ligt hiermee nog altijd op koers om de gigantische uitbreiding in 2030 volledig afgerond te hebben.

Hoewel het streefgetal van 50.000 plekken inmiddels staat, blijft het nog even afwachten hoe de exacte invulling van het ontwerp eruitziet. PSV onderzoekt verschillende scenario's, waarbij er eerder is aangegeven dat er een extra ring op het huidige stadion kan komen of dat de club op drie specifieke zijdes kan uitbreiden. Ook een bouw in fases behoort tot de mogelijkheden, waarbij PSV de komende jaren bouwt met de optie om later nog duizenden extra toeschouwers te kunnen herbergen. De definitieve keuzes hierover worden komende week gedeeld tijdens de bijeenkomst met de buurtbewoners.

De realisatie van een dergelijk project brengt enorme kosten met zich mee, maar PSV heeft de intentie uitgesproken om de verbouwing volledig zelf te financieren. Dankzij drie sportief zeer succesvolle jaren heeft de club een behoorlijke financiële buffer opgebouwd. De Eindhovenaren zijn in rap tempo gezonder geworden en hebben de afgelopen jaren flinke sprongen vooruit gemaakt, waardoor de financiering van het project volgens de laatste berekeningen haalbaar is.