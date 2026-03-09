gaat mogelijk niet mee naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada met het Netherlands national football team. Dat verwacht Valentijn Driessen na het optreden van bij het programma Goedemorgen Eredivisie op zondagochtend. De bondscoach ziet progressie bij de PSV-middenvelder, maar liet ook duidelijk blijken dat ‘het nog beter kan’.

Veerman kent een goed seizoen in dienst van PSV, waardoor zijn rentree in het shirt van Oranje dichterbij lijkt te komen. “Joey is natuurlijk een speler die aan de bal oplossingen ziet. Maar het andere onderdeel, zeker in dit soort type wedstrijden waarin de tegenstander vaak één-op-één speelt, waardoor je continu moet schakelen, zeker als middenvelder... Als je dat te weinig hebt, dan kom je echt in de problemen.”

Artikel gaat verder onder video

Veerman heeft zich de afgelopen maanden echter duidelijk ontwikkeld in dat aspect van zijn spel, zegt Koeman. “Dat is beter. Maar nog steeds kan het beter”, aldus de bondscoach.

‘Koeman gooit deur dicht: Veerman niét mee naar WK’

In de podcast Kick-off van De Telegraaf komen de uitspraken van Koeman aan bod. “Ik denk dat Koeman de deur grotendeels heeft dichtgegooid voor Veerman. Hij gaf aan dat hij zich zeker heeft verbeterd, maar dat hij zich in het omschakelen nog moet verbeteren”, stelt Driessen.

De journalist vond dat Veerman geen goede wedstrijd speelde tegen AZ Alkmaar. “Je weet dat de bondscoach op de tribune zit. Dán moet je juist gas geven. Hij ging niet voluit terugverdedigen en zat er niet bovenop bij balverlies. Dát zijn de dingen waar Koeman naar kijkt. Wil je dan wel mee? Je weet dat je op dat moment moet leveren”, aldus Driessen.