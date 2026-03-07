Live voetbal 10

Fred Grim zag ineenstorting Ajax na rust totaal niet aankomen

7 maart 2026, 19:39

Fred Grim zag totaal niet aankomen dat Ajax na rust weer volledig zou instorten tegen FC Groningen (3-1 nederlaag). De Amsterdammers lieten in de eerste helft bij vlagen erg goed voetbal zien, maar daar was in de tweede helft niets meer van terug te zien.

Ajax kwam zaterdag op bezoek bij FC Groningen al vroeg in de wedstrijd op achterstand, maar rechtte vervolgens de rug, wat ook de gelijkmaker opleverde. Op basis van de hele eerste helft had Ajax zelfs recht om op voorsprong de rust in te gaan, maar de Amsterdammers hadden het vizier niet op scherp staan. Na de pauze stortte het, zoals wel vaker de afgelopen periode, helemaal in.

In gesprek met ESPN krijgt Grim de vraag of hij moedeloos wordt van een wedstrijd zoals in de Euroborg. “Dat woord wil ik niet in de mond nemen, maar dat deze zeer pijnlijk is en hard aankomt bij iedereen, is wel duidelijk”, aldus de trainer. “We hadden een heel slecht moment waarin we de 1-0 tegen krijgen. Daarna zie je aan de ploeg de mentale weerbaarheid: weer de rug rechten en dat doen wat we met elkaar hebben afgesproken. We spelen redelijk tot goed, creëren kansen en komen weer terug.”

Volgens Grim weet zijn ploeg dat het vaker geen schim van zichzelf is in de tweede helft. “Maar we hadden nu niet het gevoel dat het weer zou gebeuren”, zegt hij zichtbaar teleurgesteld. Cristian Willaert stelt dat hij in de eerste helft diepteloopjes zag bij Ajax, maar dat de Amsterdammers de mogelijkheden daartoe in de tweede helft niet pakten. “Je probeert het aan te geven en natuurlijk hebben we het er eerder over gehad dat we mensen in het veld nodig hebben die dat kunnen benadrukken”, gaat Grim verder. “Maar het spel van Groningen was ook anders, zij gingen eerder voor het opportunistische”, wijst de trainer het verschil met de eerste helft aan. “Wij wonnen de tweede bal veel te weinig, dus we kwamen veel te weinig meer in ons spel. Dat was zeker een groot probleem.”

