Wesley Sneijder staat nog altijd open voor een functie bij Ajax. De nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff heeft (nog) geen contact met hem gezocht, maar de deur staat wat Sneijder betreft open. Wel maakt hij duidelijk dat hij niet ‘droomt’ van een gesprek met Cruijff.

Sneijder maakte zaterdag zijn rentree op de amateurvelden, met een invalbeurt OSM '75 uit Maarssen. Na afloop wordt hij door ESPN gevraagd naar zijn andere ‘dromen’ in de voetballerij, en dus ook naar Ajax. “Maar dat is niet waar ik van droom hoor, een gesprek met Jordi Cruijff. Zeker niet”, antwoordt Sneijder.

Artikel gaat verder onder video

“Ik droom over heel weinig dingen, dat is niet meer aan de orde. Dat heb ik gedaan, ik heb gedroomd over veel dingen in mijn leven en carrière. Die heb ik vrijwel allemaal bereikt. Maar ik droom niet over een gesprek met Jordi Cruijff. Het zou leuk zijn, maar dan nog moet blijken of het allemaal past en klopt. Als dat niet het geval is, dan niet”, geeft hij aan.

Het interview van Sneijder wordt besproken in de studio van De Eretribune. Hugo Borst ziet dat Sneijder ‘zijn trots’ heeft. “Het is ingewikkeld, Wesley Sneijder en Ajax. Hij is een beetje een vrijbuiter. Heeft hij wel een diploma? Nee, maar je wil zijn knowhow. En het is een winnaar. Hij kan al die spelers van Ajax een stukje beter maken, dat geloof ik wel.”

Kees Kwakman denkt dat Sneijder niet tevreden zal zijn met een rol als rechterhand. “Als hij het doet, dan denk ik dat hij de baas wil zijn. Dat kan nu bij Ajax niet natuurlijk. Als je dan moet samenwerken, met twee kapiteins op één schip, dat gaat niet. Hij heeft echt wel zijn eigen ideeën, zijn eigen mensen die hij kent en vooral wel zijn eigen netwerk. Hij heeft wel ideeën hoe hij Ajax wil", weet Kwakman, die samen met Sneijder meedeed aan het nieuwe programma Football Island op Videoland.

Arnold Bruggink, voormalig technisch directeur van FC Twente, geeft Sneijder advies. “Uit eigen ervaring durf ik te zeggen: ga alsjeblieft, twee of drie jaar naast Cruijff lopen en kijk wat er gebeurt.” Deze week heeft Cruijff met Siem de Jong en Daniel de Ridder echter al twee personen binnengehaald die hem gaan assisteren. "Wat zou je dan nog met Wesley Sneijder willen? Dan zal het vooral op het veld met spelers moeten zijn, maar ik weet niet of hij dat wil", aldus Kwakman.