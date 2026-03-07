Teruglezen: PSV wint dankzij Pepi van sterk AZ

Eredivisiekoploper PSV neemt het vanavond in het eigen Philips Stadion op tegen AZ. De Eindhovenaren koersen onbedreigd af op de derde opeenvolgende landstitel, maar kregen dinsdag wel een flinke tik te verwerken in de halve finale van de KNVB Beker, waarin NEC met 3-2 te sterk was. Een dag later plaatste AZ zich wél voor de eindstrijd in De Kuip, door Telstar met 2-1 opzij te zetten. Wie trekt er vanavond aan het langste eind? Om 20.00 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - AZ.