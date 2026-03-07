Teruglezen: PSV wint dankzij Pepi van sterk AZ

Live voetbal 8

Eredivisiekoploper PSV neemt het vanavond in het eigen Philips Stadion op tegen AZ. De Eindhovenaren koersen onbedreigd af op de derde opeenvolgende landstitel, maar kregen dinsdag wel een flinke tik te verwerken in de halve finale van de KNVB Beker, waarin NEC met 3-2 te sterk was. Een dag later plaatste AZ zich wél voor de eindstrijd in De Kuip, door Telstar met 2-1 opzij te zetten. Wie trekt er vanavond aan het langste eind? Om 20.00 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - AZ.

LIVE Eredivisie: PSV - AZ

43m geleden

21:56

Einde wedstrijd

Daar is het laatste fluitsignaal. AZ laat na de grote kansen te benutten en gaat door een late treffer van Pepi onderuit.

1u geleden

21:52

90' Er komen vier minuten bij

1u geleden

21:49

🔄 89' Dubbele wissel AZ (2-1)

Hoornkamp en Meerdink komen voor Daal en Parrott.

1u geleden

21:48

🔄 89' Pepi wordt gewisseld (2-1)

Het was direct het laatste balcontact van Pepi, die wordt vervangen door Boadu. Ook Perisic wordt vervangen door Driouech.

1u geleden

21:47

⚽ 86' Daar is Pepi dan toch (2-1)

In de slotfase doet Pepi het voor PSV. Veerman geeft een fraaie diepe bal op Perisic, die breedlegt op de Amerikaan. Voor hem is het dan een koud kunstje om de doelman te verschalken.  

1u geleden

21:44

84' Kovár houdt PSV op de been (1-1)

AZ komt er weer eens gevaarlijk uit via Kasius, die alleen op Kovár afgaat. De doelman staat echter goed op te letten en kan de inzet keren.

1u geleden

21:40

80' Owusu-Oduro voorkomt goal Pepi (1-1)

Bajraktarevic geeft Pepi de mogelijkheid uit te halen, maar Owusu-Oduro let goed op en kan redding brengen op de lijn. 

1u geleden

21:38

🟨 79' Geel voor Pepi (1-1)

Goes ligt op de grond, nadat hij een beuk krijgt van Pepi. De aanvaller van PSV krijgt hier een gele kaart voor. 

1u geleden

21:34

🔄 75' Dubbele wissel bij PSV (1-1)

Man en Wanner gaan van het veld, zij worden vervangen door Flamingo en Bajraktarevic.

1u geleden

21:31

72' Schot van Kasius geblokt (1-1)

Kasius staat tot twee keer toe helemaal vrij, kapt zijn man uit en kan uithalen, maar het schot wordt gekraakt. 

1u geleden

21:28

68' Pepi mist de bal (1-1)

Een strakke voorzet komt op Pepi af, maar de aanvaller kan niet tegen de bal aanlopen om binnen te tikken. 

1u geleden

21:24

65' Mijnans met een vrije schietkans (1-1)

De bal wordt teruggelegd door De Wit, waarna Mijnans vrij kan uithalen. De bal wordt geschampt door Veerman, waardoor hij niet op doel gaat.

1u geleden

21:23

🔄 63' Dubbele wissel bij AZ (1-1)

Kasius en Oufkir komen in de ploeg voor Dijkstra en Jensen.

1u geleden

21:22

62' PSV schreeuwt om penalty (1-1)

Bij PSV schreeuwen ze om een penalty. Wanner kopt van heel dichtbij tegen De Wit, die de bal met de arm raakt. Van der Eijk wil daar echter niet in mee. 

