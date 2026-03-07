Live voetbal 8

Woeste Saibari laat emoties de vrije loop als hij van het veld stapt

Ismael Saibari en Sander van der Eijk
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
7 maart 2026, 21:30

Ismael Saibari was zijn emoties zaterdagavond niet de baas in de wedstrijd tussen PSV en AZ. De middenvelder maakte meermaals een geïrriteerde indruk en liet zijn frustraties de vrije loop na het einde van de eerste helft.

Saibari liep onder begeleiding van assistent-trainer Ibrahim Afellay van het veld en trapte een reclamezuil om. Eerder in de wedstrijd liet hij zich gaan richting scheidsrechter arbiter Sander van der Eijk, met meerdere wegwerpgebaren en geschreeuw. Ploeggenoot Ricardo Pepi moest Saibari toen tot bedaren brengen.

Artikel gaat verder onder video

"De scheidsrechter moest hem echt tot de orde roepen, maar daar wilde hij ook niks van weten", zei analist Marciano Vink in de studio van ESPN. Hij zag dat Saibari 'totaal niet lekker' in de wedstrijd zat. "Hij was zwaar geïrriteerd, over alles."

jerommeke1973
339 Reacties
1.257 Dagen lid
977 Likes
Droeftoeter
PSV - AZ

PSV
2 - 1
AZ
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ismael Saibari

Ismael Saibari
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
21
12
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
26
14
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

