Woeste Saibari laat emoties de vrije loop als hij van het veld stapt

was zijn emoties zaterdagavond niet de baas in de wedstrijd tussen PSV en AZ. De middenvelder maakte meermaals een geïrriteerde indruk en liet zijn frustraties de vrije loop na het einde van de eerste helft.

Saibari liep onder begeleiding van assistent-trainer Ibrahim Afellay van het veld en trapte een reclamezuil om. Eerder in de wedstrijd liet hij zich gaan richting scheidsrechter arbiter Sander van der Eijk, met meerdere wegwerpgebaren en geschreeuw. Ploeggenoot Ricardo Pepi moest Saibari toen tot bedaren brengen.

"De scheidsrechter moest hem echt tot de orde roepen, maar daar wilde hij ook niks van weten", zei analist Marciano Vink in de studio van ESPN. Hij zag dat Saibari 'totaal niet lekker' in de wedstrijd zat. "Hij was zwaar geïrriteerd, over alles."