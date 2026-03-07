Live voetbal 8

Sterk AZ laat grote kansen onbenut in Eindhoven, PSV dankt Pepi voor drie punten

PSV - AZ
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
7 maart 2026, 21:55

PSV heeft zaterdagavond in eigen huis met moeite gewonnen van AZ. De Alkmaarders maakten gedurende de wedstrijd het meeste aanspraak op een resultaat, maar een late treffer van Ricardo Pepi dompelde de Alkmaarders in rouw: 2-1.

Met Pepi terug in de basis begon PSV goed aan het duel met AZ en greep het de Alkmaarders direct bij de keel. De bezoekers, zonder de geschorste Kees Smit, namen na een kwartier echter de leiding. Een verre inworp kwam in het strafschopgebied terecht, waar Ismael Saibari en Paul Wanner allebei uitgleden. Daardoor eindigde de bal voor de voeten van Billy van Duijl, die niet twijfelde en vol in de kruising schoot.

Na de treffer bleef PSV veel ruimtes weggeven, waar AZ continu gebruik van maakte. Ivan Perisic en Matej Kovár zorgden er echter voor dat de Alkmaarders de voorsprong niet konden verdubbelen. Dat kwam de ploeg van Lee-Roy Echteld uiteindelijk duur te staan. Naarmate de eerste helft vorderde wist PSV het spel wat meer naar zich toe te trekken en viel op slag van rust de gelijkmaker.

Kiliann Sildillia vuurde een ogenschijnlijk eenvoudig te keren kopbal op het doel af, maar Owusu-Oduro liet de bal boven zijn hoofd door zijn handen glippen. Hij wist het leer nog net voor de lijn weg te slaan, maar via Troy Parrott eindigde de bal alsnog in het net: 1-1. Omdat de keeper in de blessuretijd wel een goede redding in huis had op een volley van Perisic, gingen beide ploegen met een gelijke stand de kleedkamer in.

Ook na de pauze speelde PSV slordig, waardoor beide ploegen in de openingsfase van de tweede helft nauwelijks tot kansen kwamen. Na ruim een uur spelen was het AZ dat eerst met Parrott en vervolgens met Sven Mijnans prima kansen kreeg om weer op voorsprong te komen, maar de Alkmaarders lieten deze mogelijkheden onbenut. Aan de andere kant kreeg Pepi de kans op een tweede voor PSV, maar de Amerikaan kreeg zijn voet niet tegen een gevaarlijke voorzet aan.

In de slotfase was het PSV dat toch aan het langste eind trok. Joey Veerman gaf een goede diepe bal op het hoofd van Perisic, die met het hoofd kon breedleggen op Pepi. Voor de spits was het vervolgens eenvoudig om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Daardoor blijft PSV op koers om de titel binnen enkele weken te veroveren. Wel zijn er zorgen om Dest, die uitviel met een ogenschijnlijk zware hamstringblessure. AZ laat ondertussen na om in te lopen op Ajax, dat eerder op de dag verloor bij FC Groningen.

