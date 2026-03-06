Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, is dolgelukkig met de actie van Johan Derksen bij Vandaag Inside. De Snor trok woensdagavond, na de reclamebreak, een shirt van de Nijmeegse bekerfinalist aan, wat door Van Schaik gezien wordt als ‘pure promotie voor NEC’, zo zegt hij bij De Gelderlander.

NEC behaalde dinsdagavond op sensationele wijze de bekerfinale, na de gewonnen halve finale tegen PSV (3-2). Derksen, die sinds zijn zesde supporter is van de Nijmegenaren, stak zijn liefde voor de club niet onder stoelen of banken bij Vandaag Inside. Nadat NEC de bekerfinale had behaald, vertelde de televisiepersoonlijkheid dat hij ‘in staat was om morgen (woensdag) in een NEC-shirt te gaan zitten’.

Die belofte kwam hij na: na de reclamebreak verscheen Derksen in een shirt van verdediger Philippe Sandler aan tafel. “Het was een geweldig tv-moment. Pure promotie voor NEC”, sprak Van Schaik, die het shirt van NEC had meegenomen naar de uitzending. “Dat Johan daadwerkelijk het shirt aantrok, was heel leuk. Hij is een echte NEC-fan, een prachtig uithangbord van de club. Dat hij de laatste weken zijn hart heeft laten spreken, maakt Johan tot een geliefd mens in Nijmegen”, vervolgt hij bij De Gelderlander.

Van Schaik: “Voor de uitzending vertelde Johan mij tot hoever zijn historie met NEC teruggaat. Johan zei dat hij al op de tribune zat bij een degradatiewedstrijd van NEC in de tweede divisie, die net aan werd gewonnen. Hij vertelde ook over de stad, over Broodje Horeca en een sigarenzaak.”