Voormalig PSV-keeper Georg Koch op 54-jarige leeftijd overleden

Voormalig PSV-keeper Georg Koch op 54-jarige leeftijd overleden
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
4 maart 2026, 19:11

De Duitse oud-keeper Georg Koch, die in de jaren 90 van de vorige eeuw een halfjaar onder contract stond bij PSV, is op 54-jarige leeftijd overleden. Koch, die ook clubs als Fortuna Düsseldorf en 1.FC Kaiserslautern op zijn cv had staan, maakte vorig jaar bekend dat hij leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker.

Koch werd in de zomer van 1997 door PSV weggeplukt bij Fortuna Düsseldorf, waar hij al een aantal jaar eerste keeper was. In Eindhoven begon hij als basisspeler, maar verloor hij na slechts vier wedstrijden de concurrentiestrijd met Ronald Waterreus. Koch mocht in de winterstop transfervrij vertrekken, tekende bij Arminia Bielefeld en zou later nog bij clubs als 1.FC Kaiserslautern, MSV Duisburg en Rapid Wien onder contract staan. In 2009 hing hij zijn keepershandschoenen aan de wilgen.

Koch leed aan ongeneeslijke ziekte

Na het beëindigen van zijn voetballoopbaan was Koch actief als (keeper)trainer bij verschillende clubs, laatstelijk bij Viktoria Köln. Bij die club werd hij in 2022 benoemd tot teammanager, een functie die hij in mei 2023 opgaf. Een jaar later werd duidelijk waarom: bij Koch werd in april 2023 alvleesklierkanker vastgesteld, zo onthulde de oud-doelman in een interview met BILD. Op dat moment was al duidelijk dat de ziekte ongeneeslijk was.

Koch nam emotioneel afscheid van het voetbal

Op 10 oktober 2024 werd op initiatief van Koch een benefietduel gespeeld, waarbij het Legends-elftal van Fortuna Düsseldorf plus een aantal andere oud-teamgenoten van de voormalig keeper acte de présence gaven. De opbrengst van het duel kwam ten goede aan een stichting die zich inzet voor kinderen met kanker. Verzwakt als hij was door zijn ziekte, kon Koch zelf niet meedoen. Wel verrichte hij de aftrap.

