Live voetbal 11

Mika Godts: 'Of ik tot de islam bekeerd ben? Dat is privé'

Ajax-speler Mika Godts
Foto: © Imago
0 reacties
Redactie FCUpdate
4 maart 2026, 20:21   Bijgewerkt: 20:27

Mika Godts wil niet ingaan op de vraag of hij zich heeft bekeerd tot de islam. De aanvaller van Ajax laat in een interview met het Belgische HUMO weten dat zijn geloofsovertuiging een privézaak is.

De vraag kwam op nadat Godts afgelopen zomer trouwde met zijn jeugdliefde Haifa Salem Ali tijdens een traditionele islamitische ceremonie. Ook nam Godts in 2024 deel aan de Ramadan. Of hij zich ook officieel heeft bekeerd, wil de linksbuiten niet bevestigen. "Daar laat ik me liever niet over uit. Dat is privé", laat hij weten.

Artikel gaat verder onder video

Wel vertelt Godts dat hij zich al langer verdiept in religie. "Ik vind religies interessant en heb me erin verdiept. In het geloof zitten veel mooie dingen die je kunt toepassen in je eigen leven", aldus de Ajacied.

Volgens Godts kwam zijn interesse niet voort uit zijn relatie. "Ik was er al eerder mee bezig. Mijn moeder komt uit een christelijke familie en ging elke week naar de mis. Dat heb ik zelf nooit gedaan, maar ik ben nieuwsgierig. Ik kijk met een open blik naar de wereld."

'Ik lees boeken en schaak soms'

De Belg benadrukt dat hij naast het voetbal ook bewust bezig is met persoonlijke ontwikkeling. "Vaak hoor je dat spelers na hun carrière in een diep gat vallen of zelfs depressief worden. Ons leven is simpel: om negen uur ’s ochtends melden we ons op de club, we trainen, om drie uur zijn we weer thuis, rusten, eten en slapen. En dat elke dag opnieuw. Ik lees boeken, door mijn mental coach ben ik me meer in het brein gaan verdiepen, en ik schaak soms. Andere spelers hebben daar misschien genoeg aan trainen en series kijken. Ik kijk ook naar series, maar ik doe daarnaast andere dingen."

➡️ Meer nieuws over Mika Godts

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff Ajax

Driessen: ‘Cruijff verantwoordelijk als Ajax met Grim CL misloopt’

  • ma 2 maart, 08:01
  • 2 mrt. 08:01
  • 12
Raheem Sterling

Sterling krijgt ervan langs bij Studio Voetbal: 'Jezus, dit kan echt niet'

  • zo 1 maart, 22:29
  • 1 mrt. 22:29
  • 6
TWEFEY

Teruglezen Eredivisie | Hoe Feyenoord niets te vertellen had tegen FC Twente

  • zo 1 maart, 14:16
  • 1 mrt. 14:16
  • 8
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
23
13
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws