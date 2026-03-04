wil niet ingaan op de vraag of hij zich heeft bekeerd tot de islam. De aanvaller van Ajax laat in een interview met het Belgische HUMO weten dat zijn geloofsovertuiging een privézaak is.

De vraag kwam op nadat Godts afgelopen zomer trouwde met zijn jeugdliefde Haifa Salem Ali tijdens een traditionele islamitische ceremonie. Ook nam Godts in 2024 deel aan de Ramadan. Of hij zich ook officieel heeft bekeerd, wil de linksbuiten niet bevestigen. "Daar laat ik me liever niet over uit. Dat is privé", laat hij weten.

Artikel gaat verder onder video

Wel vertelt Godts dat hij zich al langer verdiept in religie. "Ik vind religies interessant en heb me erin verdiept. In het geloof zitten veel mooie dingen die je kunt toepassen in je eigen leven", aldus de Ajacied.

Volgens Godts kwam zijn interesse niet voort uit zijn relatie. "Ik was er al eerder mee bezig. Mijn moeder komt uit een christelijke familie en ging elke week naar de mis. Dat heb ik zelf nooit gedaan, maar ik ben nieuwsgierig. Ik kijk met een open blik naar de wereld."

'Ik lees boeken en schaak soms'

De Belg benadrukt dat hij naast het voetbal ook bewust bezig is met persoonlijke ontwikkeling. "Vaak hoor je dat spelers na hun carrière in een diep gat vallen of zelfs depressief worden. Ons leven is simpel: om negen uur ’s ochtends melden we ons op de club, we trainen, om drie uur zijn we weer thuis, rusten, eten en slapen. En dat elke dag opnieuw. Ik lees boeken, door mijn mental coach ben ik me meer in het brein gaan verdiepen, en ik schaak soms. Andere spelers hebben daar misschien genoeg aan trainen en series kijken. Ik kijk ook naar series, maar ik doe daarnaast andere dingen."