Er is veel ophef ontstaan na de 2-0 van AZ in de halve finale van de KNVB Beker tegen Telstar. Scheidsrechter Jeroen Manschot wordt verweten dat hij Telstar-doelman niet voldoende beschermde in zijn vijfmetergebied.

Het was een curieus moment in de 51ste minuut van de wedstrijd. AZ-spits Troy Parrot scoorde de 2-0, nadat een voorzet uit een corner lang boven de doellijn bleef hangen. Daarbij kwam Parrot – omringd door de nodige AZ-verdedigers – ook in aanraking met Telstar-doelman Koeman.

De ervaren doelman van de Velsenaren raakte uit balans, kwam ver achter zijn doellijn terecht en kon niet voorkomen dat Parrot de marge verdubbelde voor de thuisploeg: 2-0. Koeman rekende op een vrije trap, maar tot zijn grote verbazing keurde scheidsrechter Manschot de goal goed. VAR Dennis Higler keek er nog naar vanuit Zeist, maar besloot dat er geen reden was om in te grijpen.

Neville Ogidi Nwankwo is de tweede Telstar-speler die 'm in eigen doel werkt: 2-0!🫣 pic.twitter.com/PKRdjmSZPM — ESPN NL (@ESPNnl) March 4, 2026

'Rugbyscrum'

Op sociale media klinkt felle kritiek richting de arbitrage. Journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf schreef: "Koeman junior wordt gewoon het doel ingeduwd door Parrot. Heel bijzonder dat deze goal telt. Een soort rugbyscrum."

Ook voetbalsupporters reageerden met verbazing: "Koeman wordt toch het doel ingeduwd? Dat de scheidsrechter dit mist kan ik nog wel begrijpen, maar dat de VAR dit doorlaat, is onbegrijpelijk", aldus een supporter.