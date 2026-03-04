Een opvallend moment woensdagavond deed zich voor toen Telstar-doelman Koeman de kleedkamer op wilde zoeken voor de rust tijdens AZ – Telstar. ESPN-analist Kenneth Perez stapte op hem af om de uittrappen van de Telstar-goalie te bespreken, iets wat voor de camera’s van ESPN direct opviel.

Op het moment dat scheidsrechter Jeroen Manschot bij een 0-0 stand floot voor de rust in het AFAS Stadion, ging Perez naar Koeman. Tijdens de rustanalyse confronteerde verslaggever Milan van Dongen de analist: "Wat werd hier besproken?", vroeg hij nieuwsgierig.

Perez: "Koeman speelt heel veel de lange bal vandaag, maar dan zou ik de bal echt op Dijkstra spelen", doelt Perez op de 1,72 meter lange rechtsback van AZ: "En dan zou ik de spits laten overkomen om de duels aan te gaan en mensen te laten lopen."

Volgens Perez zou Telstar op die manier gevaarlijk kunnen worden, want in het eerste bedrijf lukte dat nog maar weinig. "Aanvallen kan Telstar niet heel goed, want ze maken best vaak de verkeerde keuze. Er komt niet echt gevaar uit, want AZ heeft eigenlijk de grootste kansen."