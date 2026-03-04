Live voetbal 11

Kenneth Perez spreekt Ronald Koeman tijdens rust aan over uittrappen

Kenneth Perez en Ronald Koeman
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
4 maart 2026, 21:11

Een opvallend moment woensdagavond deed zich voor toen Telstar-doelman Koeman de kleedkamer op wilde zoeken voor de rust tijdens AZ – Telstar. ESPN-analist Kenneth Perez stapte op hem af om de uittrappen van de Telstar-goalie te bespreken, iets wat voor de camera’s van ESPN direct opviel.

Op het moment dat scheidsrechter Jeroen Manschot bij een 0-0 stand floot voor de rust in het AFAS Stadion, ging Perez naar Koeman. Tijdens de rustanalyse confronteerde verslaggever Milan van Dongen de analist: "Wat werd hier besproken?", vroeg hij nieuwsgierig.

Artikel gaat verder onder video

Volg hier live de halve finale van de KNVB Beker tussen AZ en Telstar:

Perez: "Koeman speelt heel veel de lange bal vandaag, maar dan zou ik de bal echt op Dijkstra spelen", doelt Perez op de 1,72 meter lange rechtsback van AZ: "En dan zou ik de spits laten overkomen om de duels aan te gaan en mensen te laten lopen."

Volgens Perez zou Telstar op die manier gevaarlijk kunnen worden, want in het eerste bedrijf lukte dat nog maar weinig. "Aanvallen kan Telstar niet heel goed, want ze maken best vaak de verkeerde keuze. Er komt niet echt gevaar uit, want AZ heeft eigenlijk de grootste kansen."

➡️ Meer nieuws over AZ - Telstar

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
NEC - PSV

Teruglezen | Hoe NEC op geweldige wijze PSV klopte en de finale bereikte

  • Gisteren, 22:02
  • Gisteren, 22:02
  • 1
AZ-speler Kees Smit

Smit beantwoordt agressief gedrag Van der Hoorn: geschorst tegen PSV

  • zo 1 maart, 20:14
  • 1 mrt. 20:14
  • 2
Hadj Moussa viert een goal bij Feyenoord - Telstar

Feyenoord verstevigt tweede plaats: zuinige zege op Telstar bij debuut Sterling

  • zo 22 februari, 21:54
  • 22 feb. 21:54
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

AZ - Telstar

AZ
20:00
Telstar
Vandaag om 20:00
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 30 jaar (23 mei 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Telstar
24
0
2024/2025
Telstar
38
0
2023/2024
Telstar
25
0
2022/2023
Telstar
33
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws