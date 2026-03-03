heeft maandagavond weer eens de headlines gehaald, en niet vanwege zijn voetballende kwaliteiten. Op internet circuleren beelden uit het verloren thuisduel met Getafe (0-1), waarin de Duitse verdediger van Real Madrid in minuut 26 zijn knie vol in het gezicht van tegenstander Diego Rico plantte.

Voor Real Madrid werd de ontmoeting met Getafe een frustrerende avond. De Spaanse grootmacht verloor voor de tweede LaLiga-wedstrijd op rij: 0-1. Al vroeg in het duel kon De Koninklijke op voorsprong komen via Vinícius Júnior, maar de Braziliaan liet een grote kans onbenut. Later in de eerste helft liet Rüdiger zich van zijn slechtste kant zien.

Schokkende overtreding Rüdiger

Na nog geen halfuur spelen mengde de verdediger zich – tamelijk onnodig – in een duel tussen Arda Güler en Rico. Terwijl de Getafe-speler al naar de grond ging, kwam Rüdiger op schandalige wijze invliegen met zijn knie vooruit. De Duitser raakte Rico vol in het gezicht.

Wat misschien nog opvallender was, is dat de videoscheidsrechter de actie onbestraft liet. Zodoende kwam Rüdiger weg met zijn lompe actie, wat uiteraard voor grote verbazing op X zorgde. Veel voetbalfans deelden het fragment en iemand plaatste zelfs een compilatie van eerdere overtredingen van Rüdiger. De verdediger wordt daarin weggezet als ‘moordenaar’.

Tien minuten na het knietje van Rüdiger nam Getafe revanche via Martin Satriano. Die goal bleek uiteindelijk de winnende treffer voor de thuisploeg.