Feyenoord in gesprek met Van den Elshout over nieuw contract

Tobias van den Elshout
Foto: © Imago
Silven Potters
3 maart 2026, 06:25   Bijgewerkt: 2 maart 2026, 19:56

Feyenoord is in gesprek met Tobias van den Elshout over het openbreken en verlengen van zijn huidige contract bij de club. De negentienjarige middenvelder maakt dit seizoen een sterke ontwikkeling door en heeft al minuten gemaakt in het eerste elftal, waardoor de club hem graag langer aan zich wil binden, zo meldt Feyenoord Youth Watcher.

Van den Elshout is al lang actief bij Feyenoord. De Hagenees begon zijn jeugdcarrière bij HVV maar stapte op jonge leeftijd over naar de jeugdopleiding van Feyenoord, waar hij sinds zijn achtste speelde en alle elftallen doorliep. In mei 2024 zette hij zijn eerste professionele handtekening onder een contract bij Feyenoord, een verbintenis die oorspronkelijk liep tot medio 2027.

Eerste team en debuut

Het seizoen 2025/26 is voor Van den Elshout een belangrijk jaar. Hij maakte zijn officiële debuut voor het eerste elftal op 18 januari 2026, toen hij in de Eredivisie in werd gebracht als invaller tegen Sparta Rotterdam. Daarmee werd een lange periode in de jeugdopleiding bekroond met zijn eerste minuten op het hoogste niveau in Rotterdam.

Volgens statistieken stond Van den Elshout in het seizoen 2025/26 in ten minste drie competitiewedstrijden voor Feyenoord in de Eredivisie, waarin hij nog geen doelpunt maakte maar waardevolle speeltijd verzamelde.

Naast zijn ontwikkeling bij Feyenoord is Van den Elshout ook actief in het Nederlands jeugdvoetbal. Hij vertegenwoordigde Oranje Onder‑19, waarvoor hij vijf interlands speelde.

Nieuwe contractgesprekken

Feyenoord wil nu met hem praten over het openbreken van zijn contract, wat betekent dat de Rotterdamse club hem een nieuwe, langer durende verbintenis wil aanbieden om hem voor de club te behouden en zijn ontwikkeling te beschermen. Het doel van deze gesprekken is niet alleen om Van den Elshout langer aan de club te binden, maar ook om hem de zekerheid te geven dat hij zijn ontwikkeling in een vertrouwde omgeving kan voortzetten.

Tobias van den Elshout

Tobias van den Elshout
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (2 feb. 2007)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
3
0
2024/2025
Feyenoord
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

