De halve finale van de KNVB-beker tussen NEC en PSV zou weleens een doelpuntenfestijn kunnen worden, denkt Peter Bosz ligt. De trainer van de Eindhovenaren kijkt uit naar een open voetbalgevecht en is complimenteus over collega Dick Schreuder.

"NEC speelt met veel energie en intensiteit en jaagt de keeper af. Dat heeft de trainer er snel ingekregen”, zei Bosz op de persconferentie van maandag. Hij bewondert de oefenmeester. "Je ziet: als je een helder idee hebt, je daaraan vasthoudt en je dat perfectioneert, dat je snel iets teweeg kan brengen”, aldus de PSV-trainer, die zelf ook bekend staat om zijn voorliefde voor aanvallend voetbal.

"Hij is in zijn eerste seizoen meteen succesvol. En dat is knap, want hij heeft er een heel nieuwe manier van voetballen in gekregen. Vanaf moment één was voor iedere speler duidelijk wat er van ze wordt verwacht", weet Bosz.

Dat succes is zichtbaar. NEC bezet de vierde plaats in de Eredivisie en geldt als een van de revelaties van het seizoen, al is de klad er inmiddels in gekomen met vier opeenvolgende wedstrijden zonder zege.

Bosz nuanceert de vergelijking tussen zijn speelstijl en die van Schreuder. "De ideeën van ons zijn wat anders. NEC speelt vanuit een andere formatie. Wij bouwen op van achteruit en zij spelen snel de lange bal. Maar ik vind dat in hun voetbal ook veel dynamiek zit.”

Bosz weet dat NEC veel scoort, maar ook veel goals incasseert. "Dat betekent dat er altijd iets gebeurt en er veel spektakel is. Ik vind het leuk om naar te kijken, je hoeft je niet te vervelen. Er gebeurt constant wat.” In de Eredivisie scoorde NEC 61 keer en kreeg het 43 tegengoals in de eerste 25 wedstrijden. Daarmee is NEC na PSV (73 goals) de meest scorende ploeg van de Eredivisie, maar vier van de vijf onderste ploegen incasseerden minder goals dan NEC.

‘Het zal op voetbal aankomen’

Bosz weet wat hem te wachten staat. De afgelopen weken analyseerde hij NEC uitvoerig. "Het is vrij makkelijk te analyseren wat zij doen, maar het bespelen daarvan is minder makkelijk. We weten precies wat ze doen, maar daar moet je wel het antwoord op vinden en dat hebben niet veel ploegen.”

Waar sommige teams tegen zo’n intensieve speelwijze inzakken, weigert PSV dat te doen. "Daar ligt niet onze kracht. Die ligt niet in de omschakeling. Wij moeten het van andere dingen hebben. In de Champions League komen wij soms ook in de één tegen één te spelen. Dat zijn we gewend op het hoogste niveau, met veel intensiteit. Het zal tegen NEC ook op voetbal aankomen en wij hebben bewezen dat we dat kunnen.”

Blessurezorgen bij PSV

Richting het duel in De Goffert moet Bosz puzzelen. Hij kan geen beroep doen op Guus Til, Anass Salah-Eddine, Ruben van Bommel, Nick Olij en Alassane Pléa. Armando Obispo is een twijfelgeval na een kopduel tegen Heracles Almelo, waarvan hij nog niet volledig hersteld is.