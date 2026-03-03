was maandagavond onderwerp van gesprek bij Vandaag Inside. Onder meer Johan Derksen is onder de indruk van het spel van de smaakmaker van Fortuna Sittard, terwijl hij die ontwikkeling totaal niet zag aankomen. Valentijn Driessen en Wilfred Genee zijn op hun beurt minder enthousiast en vallen nog altijd over het postuur van Ihattaren.

Ihattaren is bezig aan zijn grote comeback in de voetballerij. De middenvelder gold op jonge leeftijd als een van de grootste talenten van Nederland, maar zag zijn carrière – mede dankzij mentale problemen – in het slop belanden. RKC Waalwijk gaf hem vorig seizoen een nieuwe kans, die Ihattaren met beide handen aangreep.

Artikel gaat verder onder video

Hij verdiende een transfer naar Fortuna Sittard, waar hij eveneens uitstekend presteert. Dit seizoen was Ihattaren al goed voor zes goals en acht assists. Afgelopen zaterdag legde de linkspoot NEC hoogstpersoonlijk over de knie, met één goal en twee assists.

Johan Derksen: ‘Ik had het niet verwacht, maar Ihattaren komt eraan’

Derksen, die het vertrouwen in Ihattaren eigenlijk al had opgegeven, is lyrisch over de middenvelder: “Tot mijn grote genoegen, en dat had ik niet verwacht: Ihattaren komt eraan. Die deed het leuk! Ik had totaal geen vertrouwen in dat avontuur”, zegt De Snor maandagavond bij Vandaag Inside.

Valentijn Driessen grijpt in: “Dat valt allemaal wel mee. Hij heeft een paar goede bewegingen, maar kijk naar zijn figuur…”, zegt de journalist van De Telegraaf. “Hij is nog steeds niet helemaal afgetraind”, merkt Wilfred Genee op. “Hij is niet afgetraind! Hij doet meer dan dat hij een halfjaar eerder deed”, reageert Driessen.

“Het ziet er alweer flitsender uit dan afgelopen jaar bij RKC”, vindt René van der Gijp. “Dat wel, maar dat was niet zo moeilijk”, aldus Driessen.