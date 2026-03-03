Johan Derksen heeft maandagavond kritiek geleverd op Gianni Zuiverloon. De oud-voetballer zet zich al jaren in voor mentale gezondheid in de voetballerij en stond afgelopen weekend in de schijnwerpers vanwege de documentaire Echte Mannen Huilen Niet. Derksen haalt het initiatief, op zijn zachtst gezegd, flink onderuit bij Vandaag Inside en kan daarbij rekenen op bijval van Valentijn Driessen.

Met de actie ‘Samen Voor Kwetsbaarheid’ doorbraken de Nederlandse profcompetities afgelopen weekend het taboe rondom mentale gezondheid bij mannelijke voetballers. In de documentaire Echte Mannen Huilen Niet, die maandagavond in première ging, delen (oud-)profs hun verhaal over dit voor hen lastige onderwerp. Zuiverloon is ervaringsdeskundige, zet zich al jaren in voor mentale gezondheid in de voetballerij en was samen met Mark Diemers, Ryan Donk en Edson Braafheid een van de initiatiefnemers van de docu.

Geen goede zaak, zo vindt Johan Derksen

Derksen verafschuwt het initiatief publiekelijk: “Daar word ik zo gek van… die Zuiverloon. Hij is nu mental coach en je kunt jezelf daartoe benoemen, want het is geen opleiding en geen beschermd beroep. Hij heeft nu een documentaire waarin hij zich zorgen maakt over het feit dat mannen zo macho zijn dat ze niet openlijk durven te praten over mentale problemen”, begint De Snor.

“Dan geeft hij als voorbeeld dat hij voor een belangrijke wedstrijd slecht sliep. Nou, ik sliep al slecht als we tegen Helmond Sport moesten”, vervolgt Derksen. “De volgende dag had hij stress van de wedstrijd. En uiteindelijk, als ze naar het buitenland gingen, voelde hij zich eenzaam op een hotelkamer. Dan denk ik: dat zijn geen mentale problemen, jij bent niet geschikt voor het topvoetbal”, haalt hij uit.

‘Dit gaat toch nergens over, man’

Derksen doet er nog een schepje bovenop: “Met veel bombarie wil hij nu mensen helpen… Hoe de f*ck wil hij helpen dan?! Hij heeft niet eens een professionele opleiding daarvoor. En dan maken ze een documentaire, dat is toch gevaarlijk als dat soort zielenknijpers zich zo gaan benoemen?”

Driessen schaart zich achter de mening van Derksen: “Zo creëer je alleen maar zachte eitjes. Is dit nou het grote probleem van alles en iedereen? Er staan mensen bij de voedselbank, die hebben niks te eten. Die hebben geen geld. Dit gaat toch nergens over, man. Een beetje kritiek mag ook niet meer”, stelt de journalist van De Telegraaf.