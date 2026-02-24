Dick Schreuder heeft bij NEC een afkoopsom van tien miljoen euro in zijn contract staan, zo onthult Johan Derksen bij Vandaag Inside. De oud-voetballer stelt dat Ajax daarom de komst van de oefenmeester van de Nijmegenaren kan vergeten.

Ajax gaat voor komend seizoen op zoek naar een nieuwe trainer als opvolger van de in november ontslagen John Heitinga. Fred Grim werd aangesteld als interim-trainer en de voormalig doelman zal tot het einde van het seizoen op de bank blijven zitten in Amsterdam. Een van de namen die het meest wordt genoemd als nieuwe trainer van Ajax, is die van Schreuder. De 54-jarige oefenmeester staat sinds afgelopen zomer voor de groep bij NEC en maakt indruk met aantrekkelijk voetbal en een huidige derde plaats in de Eredivisie.

“Ik kan Ajax mededelen dat ze NEC niet hoeven te bellen voor die trainer”, doelt Derksen bij Vandaag Inside op Schreuder. Die opmerking zorgt voor verbaasde reacties bij Wilfred Genee en René van der Gijp. “Ajax is geweest voor Sano, daar hebben ze tien miljoen voor geboden. Toen heeft Boekhoorn gezegd: als je niet met twintig miljoen komt, hoef je niet meer terug te bellen. Die laat zich niet piepelen door Ajax.”

Derksen vertelt dan dat de investeerder van NEC momenteel met vrienden op wintersport is. “Hij wordt helemaal gek van alle telefoontjes over die trainer. Maar die is gewoon niet te koop, want hij heeft een clausule in zijn contract. Als hij weggaat, moet een club tien miljoen betalen”, onthult De Snor. “Ajax gaat echt geen tien miljoen betalen om die trainer te mogen halen.” Genee wil wel graag weten hoe Derksen aan deze informatie komt, waarna de analist antwoordt dat dit van een ‘doorgaans goed ingelichte bron’ komt. “Zijn ze nu aan het skiën?”, vraagt Genee. “Hij kan erbij zijn”, antwoordt Derksen dan weer.