Blind ziet logica in Ajax-interesse voor Knutsen

Foto: © Imago
Silven Potters
24 februari 2026, 23:15

Danny Blind verbaast zich er niet over dat Kjetil Knutsen in het verleden in beeld was als mogelijke trainer van Ajax, zo laat hij weten bij Ziggo Sport. De Noorse oefenmeester heeft de afgelopen jaren grote indruk gemaakt bij FK Bodø/Glimt, waardoor zijn naam al geruime tijd rondzingt in het Europese topvoetbal.

Blind benadrukte in zijn analyse dat Knutsen over kwaliteiten beschikt die bij een club als Ajax goed zouden passen. “Hij werkt met een verzorgde speelstijl, hanteert intensieve pressing en laat zijn teams goed combineren”, aldus Blind. Dat ziet hij als verklaring waarom de Noor eerder werd genoemd als kandidaat in Amsterdam, al kwam het uiteindelijk niet tot een samenwerking.

Wie is Kjetil Knutsen?

Kjetil Knutsen, geboren op 2 oktober 1968 in Arna, Noorwegen, begon zijn trainersloopbaan midden jaren negentig. Zijn eerste stappen zette hij in 1995 bij TIL Hovding, een club die destijds uitkwam op het vijfde niveau van het Noorse voetbal. Daarna werkte hij bij verschillende Noorse clubs, waaronder SK Brann, Fyllingsdalen en Åsane, voornamelijk in assistent- en jeugdtrainersfuncties.

In 2017 werd Knutsen assistent bij FK Bodø/Glimt en in 2018 promoveerde hij tot hoofdtrainer. Onder zijn leiding ontwikkelde Bodø/Glimt zich tot een van de sterkste teams van Noorwegen. De club won meerdere landstitels, maakte naam in Europese voorrondes en boekte aansprekende resultaten tegen Europese grootmachten als Internazionale, Manchester City en Atlético Madrid.

Knutsen staat bekend om zijn aanvallende voetbalfilosofie met een vaste 4-3-3-formatie, veel balbezit en hoge pressing. Daardoor speelt Bodø/Glimt regelmatig aantrekkelijk en doelpuntrijk voetbal, wat hem ook lof van analisten opleverde.

In beeld bij Ajax

Knutsens naam viel begin jaren twintig nadrukkelijk rond Ajax, mede door zijn successen in Europa en in de Noorse competitie. De overstap kwam er uiteindelijk niet. Knutsen gaf destijds aan dat hij het naar zijn zin had in Noorwegen en geen haast had om te vertrekken.

Blind stelt dat de prestaties van Bodø/Glimt onder Knutsen, waaronder sterke resultaten in Europese wedstrijden tegen Manchester City en Atlético Madrid, laten zien dat de coach zijn methodes succesvol heeft geïmplementeerd. Volgens Blind zou Knutsen, mocht hij openstaan voor een stap hogerop, een interessante optie zijn voor clubs die modern en aanvallend voetbal willen combineren met de ontwikkeling van jonge spelers.

Het kan zijn dat Blind hierin gelijk kan hebben!!

Het kan zijn dat Blind hierin gelijk kan hebben!!

