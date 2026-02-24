lijkt woensdag het Champions League-duel tussen Real Madrid en Benfica te moeten missen, schrijft L’Équipe. De Fransman zou te veel last hebben van zijn linkerknie, die de afgelopen maanden vaker voor problemen bij hem zorgde.

Real Madrid neemt het woensdag in de return van de tussenronde van de Champions League op tegen Benfica. De heenwedstrijd eindigde in een 0-1 zege voor de Spanjaarden door een fraaie goal van Vinícius Júnior. Na afloop ging het echter vooral over een racisme-incident tussen Gianluca Prestianni en de Braziliaanse buitenspeler, waardoor de wedstrijd volledig ontspoorde.

Woensdag hoopt De Koninklijke de goede uitgangspositie te kunnen verzilveren, als Benfica op bezoek komt in het Bernabéu. Volgens L’Équipe heeft het er echter alles van weg dat Mbappé niet inzetbaar is tegen de Portugezen. De Franse sportkrant schrijft dat hij namelijk weer last heeft van zijn linkerknie, waardoor hij begin januari het duel met Real Betis (5-1 zege) moest missen.

Waar L’Équipe niet weet hoe lang Mbappé zou moeten toekijken, is dat bij Marca wel bekend. De Spaanse krant stelt dat de absentie van de aanvaller niet uit medische overweging is, maar om hem rust te geven zodat hij helemaal fit is voor de slotfase van het seizoen en het WK. Het zou gaan om een rustperiode van tien dagen, waardoor Mbappé ook de twee volgende competitieduels, Getafe-thuis en Celta de Vigo-uit, zou moeten missen.