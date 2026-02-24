FC Barcelona en Real Madrid hebben hun vizier gericht op go Hernández Cascante. De 29-jarige middenvelder van Manchester City geldt volgens BILD als topprioriteit in Spanje. De Spaanse international ligt nog tot medio 2027 vast in Manchester en wordt gezien als misschien wel de belangrijkste speler in het elftal van trainer Pep Guardiola.

Rodrigo Hernández Cascante, beter bekend als Rodri, kwam in de zomer van 2019 voor circa zeventig miljoen euro over van Atlético Madrid. Sindsdien speelde hij meer dan 250 officiële wedstrijden voor City, waarin hij goed was voor tientallen doelpunten en assists vanuit zijn controlerende rol. Zijn absolute hoogtepunt volgde in 2023, toen hij het enige doelpunt maakte in de Champions League-finale tegen Internazionale en daarmee de club aan de eerste Champions League in de clubgeschiedenis hielp.

Onmisbare schakel onder Guardiola

Onder leiding van Guardiola won Rodri onder meer vier Premier League-titels op rij (2021, 2022, 2023 en 2024) en speelde hij een sleutelrol in de historische treble van 2022/23. De statistieken onderstrepen zijn waarde: in het seizoen van de treble bleef City in de competitie vrijwel ongeslagen met Rodri in de basis. Ook vorig seizoen verloor de ploeg slechts één van de 63 officiële wedstrijden waarin hij in actie kwam. Het winstpercentage met Rodri op het veld ligt rond de tachtig procent, cijfers die zijn impact benadrukken.

Guardiola liet meermaals weten dat Rodri essentieel is voor zijn speelwijze. De middenvelder zorgt voor balans, bepaalt het tempo in balbezit en schermt de verdediging af. Wanneer hij ontbreekt, oogt City aantoonbaar minder stabiel en verliest het elftal controle op het middenveld.

Spaanse droom, Engelse realiteit

Hoewel Barcelona en Real Madrid dromen van zijn komst, lijkt een transfer voorlopig complex. Rodri heeft nog een contract tot 2027 en volgens FootballTransfers vertegenwoordigt hij een marktwaarde van 96 miljoen. Manchester City heeft bovendien geen enkele sportieve reden om mee te werken aan een vertrek.

De interesse van de Spaanse top onderstreept vooral zijn status. Rodri is niet alleen een sterkhouder, maar het kloppend hart van Manchester City. De vraag is dan ook niet of Barça en Real hem willen, maar of City hem ooit laat gaan.